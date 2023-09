Gauff-Sabalenka, finale femminile US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Gauff-Sabalenka è la finale del singolare femminile dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

L’ultima statunitense a trionfare nello Slam di casa, lo US Open, è stata Sloane Stephens nel 2017, battendo la connazionale Madison Keys in una finale tutta a stelle e strisce.

Da allora il tennis americano, a New York, è rimasto a bocca asciutta, limitandosi a vedere festeggiare gli altri (due volte Osaka, Andreescu, Raducanu, Swiatek). La grande speranza, oggi, si chiama Coco Gauff, vent’anni ancora da compiere ed un identikit da predestinata. Classe 2004, la nativa di Delray Beach in barba all’età calca ormai i palcoscenici più illustri da anni e viene considerata dai più l’erede delle sorelle Williams. Un paragone sicuramente ingombrante, che finora forse le ha fatto più male che bene. Ora sembra arrivato il suo momento: la Gauff è attualmente una delle tenniste più in forma del circuito, da lunedì rientrerà in top 5 e si è aggiudicata l’ultimo grande titolo prima dello Slam newyorkese, vincendo il Masters 1000 di Cincinnati. Nella Grande Mela ha dimostrato di essere migliorata sotto tutti i punti di vista, soprattutto da quello caratteriale. E sembra matura per mettere in bacheca il suo primo Major, dopo averlo solo sfiorato a Parigi nel 2022.

Nei precedenti è in vantaggio la Gauff

Ha superato tutti gli esami che lo US Open ’23 le ha messo davanti ed erano tutt’altro che facili: Mertens, Wozniacki, Ostapenko ed infine Muchova.

L’ultima cima da scalare è Aryna Sabalenka, la tennista migliore – e più continua, visto che la Race non mente – della stagione, che da lunedì prossimo diventerà la nuova numero uno al mondo, scalzando la Swiatek. La bielorussa è una giocatrice in missione. Nel 2023 ha trovato quelle certezze che negli anni precedenti latitavano e quando è in giornata diventa quasi ingiocabile. Il successo agli ultimi Australian Open l’ha definitivamente sbloccata: ora punta New York, dove tra lei e il titolo c’è un’altra americana. La Sabalenka, infatti, in semifinale è dovuta risorgere dalle ceneri contro Madison Keys. Finita sotto di un set (6-0) la nativa di Minsk è stata brava a rimanere attaccata alla partita, spuntandolo al tie break del terzo. Sono cinque i precedenti con la Gauff, quasi tutti sul cemento, la superficie preferita da entrambe. È in vantaggio l’americana (3-2), anche se nell’ultimo testa a testa a spuntarla è stata la Sabalenka, che ad Indian Wells lo scorso marzo ha dominato 6-4 6-0.

Dove vedere Gauff-Sabalenka in diretta tv e streaming

La finale del singolare femminile dello US Open tra Coco Gauff e Aryna Sabalenka sarà trasmessa sabato 9 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Gauff e Sabalenka anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 22:00 (ora italiana).

Gauff-Sabalenka: il pronostico

La Sabalenka, come due giorni fa, avrà quasi tutto il pubblico contro. Ma la bielorussa, a differenza di ciò che spesso accadeva in passato, ha dimostrato di potersela cavare in una situazione del genere, uscendo vittoriosa da una battaglia all’ultimo respiro contro la Keys. La attende un’altra serata complicata, contro una giocatrice meno potente ma che sta giocando un grande tennis e che finora è stata impeccabile. Pronostico più aperto che mai, dunque. Nonostante i bookmaker considerino leggermente favorita la Sabalenka. Noi ci adeguiamo e crediamo che la tennista di Minsk avrà la meglio al terzo set.