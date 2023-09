Badosa e Tsitsipas, non è tutto oro quel che luccica: quei problemi sottocoperta

Badosa e Tsitsipas, l’apparenza inganna. Le cose non vanno esattamente come credevamo: la confessione di Paula.

Si mettano l’anima in pace tutti gli altri. Se dovessimo eleggere la coppia più bella dell’estate 2023, non avremmo bisogno di tempo per pensarci su. Sapremmo già benissimo chi scegliere, perché certi amori sono più travolgenti e puri di altri e lo si intuisce anche a chilometri di distanza.

Di chi parliamo? Di Paula Badosa e di Stefanos Tsitsipas, ovviamente. Dovrà ricredersi chi pensava che fosse un fuoco di paglia destinato ad estinguersi con l’arrivo della stagione delle piogge. Non solo sono ancora in piedi, ma sono più uniti e affiatati che mai. La bella spagnola è ferma ai box per un brutto infortunio e ha dichiarato ormai conclusa la sua stagione. Ciò nonostante, sta continuando il tour in compagnia della sua dolce metà, che rincorre il sogno di diventare il numero 1 e di vincere, finalmente, uno Slam. Non si mollano un attimo, Paula e Stefanos, a riprova del fatto che hanno bisogno l’uno dell’altra e che si completano a vicenda, al punto da non riuscire a stare separati.

Hanno trascorso insieme anche la breve pausa estiva, prima di volare in Canada per il primo Masters 1000 sul cemento americano. In quell’occasione si erano recati in Grecia, nella terra natale di lui, e si erano regalati la prima di una lunga serie di vacanze tête-à-tête. Un viaggio che avevano documentato sui social e nel corso del quale anche i fan degli Tsitsidosa, così come sono stati ribattezzati, avevano sognato con loro.

Badosa e Tsitsipas, viaggio da incubo: il racconto di Paula

Non è tutto oro quel che luccica, però. E lo dimostra il fatto che quella che a noi è parsa una vacanza perfetta e senza grinze sia stata, in realtà, un mezzo incubo. Già, perché quello che ha raccontato la Badosa a Claytenis ci ha dimostrato, come si dice, che è proprio vero che l’apparenza inganna.

I due piccioncini, come certamente ricorderanno i sostenitori, erano saliti a bordo di un caicco e avevano fatto tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi della terra degli dei. Sottocoperta, però, le cose non andavano bene come era parso al popolo dei social. “Abbiamo fatto un brutto viaggio – ha confessato Paula – perché c’era molto vento, come succede di solito nelle isole greche, soprattutto d’estate. Ho avuto un po’ di vertigini e ho vomitato, ma una volta toccato terra è stato fantastico”.

“Mi sono innamorata della Grecia, dei greci, della cultura, amo il cibo. È uno dei miei paesi preferiti – ha aggiunto Paula, lasciando intendere che i problemi della navigazione non hanno comunque intralciato i loro piani – Questa volta l’ho esplorata con un greco per la prima volta ed è stata un’esperienza straordinaria, mi è davvero piaciuto”. Ma la prossima volta, magari, sarà meglio evitare la barca a vela.