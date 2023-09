Shelton-Djokovic, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Shelton-Djokovic è un match valido per le semifinali dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Un altro esponente di spicco della Next Gen sulla strada del 23 volte campione Slam Novak Djokovic. Il serbo, per accedere a quella che sarebbe la sua nona finale a Flushing Meadows, dovrà prima contenere l’esuberanza del classe ’02 Ben Shelton, grande speranza del tennis a stelle e strisce, che non ha mai giocato prima d’ora una semifinale di un Major. L’ennesimo scontro generazionale per un Nole che di fame ne ha ancora tanta.

Il giovane talento americano dalla prossima settimana entrerà tra i primi 20 del ranking ed il merito è soprattutto di questa cavalcata newyorkese, che lo ha forse definitivamente consacrato. Shelton è diventato professionista solamente nel 2021, dopo aver trionfato a livello universitario – ha vinto il titolo NCAA – ma non ha avuto problemi di adattamento e la classifica Atp l’ha scalata in fretta: non male per un giocatore che fino al 2022 non aveva mai disputato alcun match fuori dagli Stati Uniti. In quest’edizione dello US Open ha approfittato dell’eliminazione al primo turno del top 10 Rune, capitato nel suo stesso quarto, per fare più strada possibile.

Gli “esami” più tosti da superare, prima di arrivare a giocare la sua prima semifinale – agli Australian Open ’23 si era fermato ai quarti – sono stati due connazionali, Tommy Paul e Frances Tiafoe, entrambi davanti a lui nel ranking. Nonostante la maggiore esperienza hanno potuto poco contro l’esplosività del 20enne di Atlanta, che ora può sedersi, senza alcun imbarazzo, al tavolo dei più grandi.

Ennesimo scontro generazionale per Nole

Nel solco della tradizione americana, l’arma più potente di Shelton è il servizio mancino, che diventa terribilmente efficace sui campi veloci come quelli della Grande Mela.

Djokovic non l’ha mai affrontato, motivo per cui potrebbe riscontrare qualche problema in più rispetto al match precedente con Taylor Fritz, disinnescato come al solito e battuto in poco più di due ore di gioco. Nole a New York è stato impeccabile, non ha lasciato per strada alcun set, ad eccezione della sfida con il connazionale Djere. In quella circostanza il nativo di Belgrado se l’è vista brutta, dopo essere finito sotto di ben due parziali.

Dove vedere Shelton-Djokovic in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali dello US Open ’23 tra Ben Shelton e Novak Djokovic sarà trasmesso venerdì 8 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida Shelton-Djokovic anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 21:00 (ora italiana).

Shelton-Djokovic: il pronostico

Quante possibilità ha l’emergente Shelton di ribaltare il pronostico e prendersi lo scalpo di uno dei tennisti più vincenti di sempre? Poche, se non nulle. Immaginiamo in ogni caso un match più combattuto rispetto a quello che Djokovic ha giocato con Fritz. Lo statunitense, come il suo connazionale, potrà contare sul supporto del pubblico. Ma a differenza sua avvertirà molta meno pressione e potrà affrontare un “mostro sacro” di questo sport con la tranquillità di chi non ha niente da perdere. Nole è indubbiamente favorito: da immenso ribattitore quel è, riuscirà a contenere la potenza di Shelton, ma non è da escludere che perda almeno un set.