Scommesse, partite truccate e campionato sospeso: decisione ufficiale

Scommesse, partite truccate e campionato sospeso: la decisione è ufficiale. Ecco quando si potrebbe riprendere. Choc in Bolivia

Choc in Bolivia. Dove uno scandalo relativo al calcioscommesse ha fatto prendere una decisione clamorosa al presidente della federazione: stop al campionato, almeno per un paio di mesi, per cercare di fare pulizia. Intanto non si gioca. Poi si vedrà.

Una bufera gigantesca che fanno tremare tutto il sistema sportivo in Sudamerica. Un diffuso sistema criminale dedito alla manipolazione dei risultati. Un provvedimento, quello della sospensione, adottato nei giorni scorsi con 14 favori favorevoli e uno contrario, arrivato una settimana dopo le prime denunce presentate dalla commissione disciplinare, che era entrata in possesso di tante intercettazioni. Tutti coinvolti, anche giocatori e pure gli arbitri. Dalla gravità di quanto emerso si è capito che bisognava prendere immediatamente una decisione, da qui lo stop a tutti i campionati e sono state anche annullate le partite giocate fino al momento. La Gazzetta dello Sport inoltre, riporta anche quella che è stata un’intercettazione che mette con le spalle al muro Marco Rodriguez, presidente del Vaca Diez “intento a “confezionare” un 6-1 contro il proprio club nella sfida di campionato contro il Nacional Potosì, secondo in classifica al momento dello stop del torneo”.

Scommesse, è scandalo in Bolivia

Il massimo dirigente e l’arbitro Gaad Flores infatti parlano esplicitamente del 6-1 finale e sulla distribuzione dei gol durante il match per incanalare delle scommesse anche sul live. Per i due è scattato in maniera immediata l’arresto.

Nel frattempo, gli organi federali hanno presentato formale richiesta alla Conmebol per poter organizzare un nuovo campionato in forma ridotta che dovrebbe svolgersi tra metà settembre e fine dicembre, in modo da poter definire le partecipazioni ai prossimi tornei continentali. Insomma, una bomba esplosa da pochissimo tempo che però ha subito messo in evidenza la volontà della federazione di tagliare tutti quelli che si possono chiamare dei rami secchi. Una situazione che avrà sicuramente degli sviluppi. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane.