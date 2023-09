I pronostici di venerdì 8 settembre: qualificazioni Europei e qualificazioni Mondiali

I pronostici di venerdì 8 settembre: la Spagna è obbligata a vincere contro la Georgia di Kvaratskhelia, non può sbagliare neppure la Croazia.

Dopo il trionfo nell’ultima Nations League, vinta ai rigori contro la Croazia, la Spagna di Luis de la Fuente deve tornare a concentrarsi sulle qualificazioni ad Euro 2024.

Nell’ultimo match, disputato a marzo, la Roja fu battuta a sorpresa dalla Scozia. Sconfitta che rischia di complicare il cammino di Morata e compagni, ora chiamati a recuperare terreno in una classifica che, al momento, li vede penultimi dietro a Norvegia e Georgia. Da vincere a tutti i costi, dunque, la sfida con la selezione di Kvaratskhelia, la stella del Napoli che proverà a trascinare i caucasici verso quello che sarebbe un risultato storico. Probabilmente non ci riuscirà, ma per la Spagna non sarà una passeggiata il match di Tbilisi, in cui anche la Georgia potrebbe trovare la via del gol. A Cipro invece la Scozia, che guarda tutte dall’alto verso il basso con 12 punti – i britannici sono gli unici a punteggio pieno insieme a Francia, Inghilterra e Portogallo – può ipotecare la qualificazione.

Vittoria alla portata anche per la Croazia, che non dovrebbe avere problemi a liquidare la Lettonia in una gara in cui i gol non mancheranno. Nello stesso girone proverà a consolidare il primato la Turchia, impegnata in un “quasi derby” contro l’insidiosa Armenia.

Pronostici altre partite

Nel gruppo J il Portogallo di Cristiano Ronaldo sarà di scena in Slovacchia, la seconda forza del girone. I lusitani finora ne hanno vinte 4 su 4, segnando la bellezza di 14 gol e non subendone nessuno: il trend dovrebbe continuare anche nella trasferta di Bratislava.

Roberto Mancini debutta sulla panchina dell’Arabia Saudita in un’amichevole contro la Costa Rica: l’ex allenatore della nazionale italiana esordirà verosimilmente con un risultato positivo. Nella notte si giocano anche le restanti partite della prima giornata di qualificazioni ai prossimi Mondiali in Sudamerica: il Brasile è nettamente favorito contro la Bolivia, mentre si profila un match molto equilibrato tra l’Uruguay di Marcelo Bielsa ed il Cile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Spagna vincente ed almeno due gol complessivi in Georgia-Spagna, qualificazioni Euro 2024, ore 18:00

Vincenti

• Scozia (in Cipro-Scozia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45)

• Portogallo (in Slovacchia-Portogallo, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45) • Turchia (in Turchia-Armenia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45) • Arabia Saudita o pareggio (in Arabia Saudita-Costa Rica, amichevole, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Croazia-Lettonia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• Willem II-MMV Maastricht, Eerste Divisie, ore 21:00

• Brasile-Bolivia, qualificazioni Mondiali, ore 02:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Georgia-Spagna, qualificazioni Euro 2024, ore 18:00

• Pineto-Entella, Serie C, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio ed almeno un gol per parte in Uruguay-Cile, qualificazioni Mondiali, ore 01:00