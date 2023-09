Lettonia-Italia, qualificazioni Europeo Under 21: tv, formazioni, pronostici

Lettonia-Italia è valida per le qualificazioni al prossimo Europeo Under 21 e si gioca oggi, venerdì 8 settembre, alle 16: tv, formazioni, pronostici

Riparte la caccia all’Europeo per l’Italia Under 21. Con moltissime novità rispetto a quella che è stata la squadra di Nicolato. Intanto, partiamo appunto, dal nuovo selezionatore promosso dall’Under 20 arrivata in finale Mondiale poi persa contro l’Uruguay. Oggi in Lettonia, in una partita che dovrebbe regalare poca storia, c’è il debutto di Carmine Nunziata.

“Ho sciolto le riserve per il capitano – ha detto ieri il ct in conferenza stampa – sarà Pirola, è un giocatore importante ed esperto”. “Sarà difficile vedere tutto da subito – ha continuato ancora – ma con una buona prestazione è più probabile che arrivi il risultato”. Un’Italia al debutto nel raggruppamento A che ha tutte le carte in regola per vincere contro una formazione che realmente fa poca paura. La Lettonia, comunque, è alla seconda partita in questo girone e nel primo match ha vinto. Diciamo che gli azzurrini hanno un solo risultato a disposizione e non dovrebbero avere, confermiamo, nessuna difficoltà nel prenderselo.

Lettonia-Italia, dove vederla in diretta tv e in streaming

Lettonia-Italia è valida per le qualificazioni al prossimo campionato Europeo Under 21 e si gioca oggi, venerdì 8 settembre, alle 16:00. La diretta della partita è in programma su Rai 2. Mentre in streaming, la stessa, si potrà seguire su RaiPlay.

Il pronostico

Gara come detto senza nessuna storia. Gli azzurrini hanno qualità da vendere e dovrebbero riuscire a chiudere il discorso forse già nel primo tempo. Una gara quindi da almeno tre reti complessive con la possibilità che solamente la squadra di Carmine Nunziata trovi la via della rete. La nostra nazionale in campo ha qualità da vendere e cercherà di metterla subito sul piano del gioco per non rischiare nulla. Insomma, i tre punti viaggeranno in aereo

Le probabili formazioni di Lettonia-Italia

LETTONIA (4-4-2): Vilkovs; Novikovs, Vientess, Sliede, Maslovs; Kauselis, Anmanis, Vapne, Rascevskis; Puzirevskis, Melnis.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Cittadini, Pirola, Ruggeri; Fazzini, Bove, Casadei; Miretti; Colombo, Oristanio.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-4