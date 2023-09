Georgia-Spagna è un match della quinta giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 18:00: pronostici.

Quella spagnola è una delle quattro rappresentative nazionali che lo scorso giugno non ha preso parte alle qualificazioni perché impegnata nella Final Four di Nations League. Competizione che gli uomini di Jose Luis de la Fuente si sono aggiudicati per la prima volta nella loro storia battendo prima l’Italia e poi la Croazia di Modric ai calci di rigore.

Indubbiamente una soddisfazione non da poco per una selezione che non sollevava un titolo da più di 10 anni, quando nel 2012 vinse l’Europeo per la seconda volta di fila. Può sorridere anche il commissario tecnico, subentrato a Luis Enrique dopo la disfatta mondiale con il Marocco. La Spagna ora non deve disperdere l’entusiasmo generato dal trionfo olandese. La strada per Germania 2024 è diventata più tortuosa del previsto dopo la sconfitta con la Scozia (2-0) nella seconda giornata, una battuta d’arresto che in pochi avrebbero potuto prevedere, visto che pochi giorni prima la Roja aveva travolto la Norvegia di Haaland con un nettissimo 3-0. Gli scozzesi, nel frattempo, le hanno vinte tutte, prenotando, di fatto, il primo posto. A Morata e compagni, a meno di clamorose rimonte, non resta che concorrere per il secondo. La classifica al momento vede la Spagna in quarta posizione, con un punto in meno di Norvegia e Georgia, che però hanno giocato rispettivamente due e una gara in più rispetto agli iberici. Nulla è ancora perduto, dunque.

Gara delicata per la Spagna

Il prossimo impegno della Roja diventa, ad ogni modo, cruciale: non sono ammessi altri passi falsi. De la Fuente e i suoi saranno di scena in Georgia, una nazionale che sta crescendo anno dopo anno e non solo grazie al suo talento più luminoso, Kvaratskhelia.

Un pareggio, una vittoria ed una sconfitta per i caucasici nelle prime tre partite, nelle quali sono stati capaci di avere la meglio esclusivamente su Cipro, battuto 2-1. Serve inevitabilmente uno sforzo in più per poter ottenere quella storica prima qualificazione alla fase finale di un Europeo che venne solamente sfiorata tre anni fa, quando la Macedonia del Nord ebbe la meglio nello spareggio decisivo. Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, punterà forte sul suo gioiello, “Kvara”, un po’ in ombra nelle prime partite con il Napoli. Dall’altro lato de la Fuente deve fare a meno di Pedri ma in compenso ha convocato il classe 2007 Yamal, canterano del Barcellona, pronto a subentrare nella ripresa.

Come vedere Georgia-Spagna in diretta tv e in streaming

Georgia-Spagna è in programma venerdì alle 18:00 e si giocherà allo stadio “Paichadze” di Tbilisi, in Georgia. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e, non integralmente, tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Rinfrancata dalla vittoria in Nations League, la Spagna dovrebbe tonare a vincere anche in questo contesto: nonostante sia attardata rispetto alle altre, è ancora la favorita per la qualificazione. In Georgia la Roja non commetterà altri passi falsi, anche se i caucasici potrebbero rendersi pericolosi in più d’un occasione: almeno due i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Georgia-Spagna

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Dvali; Gocholeishvili, Chakvetadze, Aburjania, Kiteishvili, Azarovi; Mikaudtadze, Kvaratskhelia.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Baldé; Rodri, Fabian Ruiz; Asensio, Gavi, Dani Olmo; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2