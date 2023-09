Uruguay-Cile, qualificazioni Mondiali: tv, formazioni, pronostici

Uruguay-Cile è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Un Mondiale quasi anonimo quello dell’Uruguay, che decisamente il segno non lo ha lasciato. I padroni di casa riprendono la marcia per il prossimo appuntamento, quello del 2026, con un impegno tutt’altro che agevole. Il Cile infatti è un osso duro, difficile da superare.

Due squadre quelle che si affronteranno nella notte tra venerdì e sabato che, oggettivamente, sono in forma. Non si può discutere su questo. Nelle ultime cinque uscite infatti, senza andare troppo indietro nel tempo, sono arrivati solamente dei risultati positivi. Certo, la squadra di Bielsa ha giocato contro formazioni decisamente alla portata, ma pure quella cilena non è che si sia tanto sprecata a trovare avversari così duri. Insomma, i tecnici e le rispettive federazioni hanno fatto delle scelte simili, anche per cercare di ritrovare un certo entusiasmo. Vedremo chi avrà centrato l’obiettivo con la sensazione netta che questa è una delle partite più difficili da pronosticare di questa prima giornata di qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Ovviamente il fatto di giocare in casa aiuta e anche di molto l’Uruguay che poi ha uno score niente male contro il Cile: una sola sconfitta datata 2016 negli ultimi incroci, poi solamente pareggi o vittorie. Quindi anche la cabala è dalla parte degli uomini di Scaloni. C

Tutto scritto? Macché. Il Cile ha le carte in regola per uscire da questo match con un risultato positivo. Potrebbe venire fuori anche un pareggio.

Come vedere Uruguay-Cile in diretta tv o in streaming

La partita Uruguay-Cile, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà sabato settembre all’1:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Una gara da almeno una rete per squadra questa. Entrambe dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. E poi? Poi potrebbe finire in pareggio. Un risultato che il Cile accetterebbe molto volentieri.

Le probabili formazioni di Uruguay-Cile

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Puma, Bruno Mendez, Lemos, Joaquin; Torres, Carballo, Canobbio; Rossi, Borbas, Araujo.

CILE (4-2-3-1): Bravo; Roco, Medel, Maripan, Suazo; Pulgar, Mendez; Valdes, Vidal, Breteton; Sanchez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1