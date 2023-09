Tennis, la wag illumina Venezia: spacco esagerato e curve da impazzire

Tennis, la splendida wag ha illuminato Venezia con tutto il suo charme: il look scelto è semplicemente meraviglioso.

Classe e sensualità sono le parole d’ordine per lei che, sui social, non finisce mai di stupire i seguaci. Questi ultimi, di recente, sono rimasti a bocca aperta dopo aver visto i suoi scatti dal Festival del Cinema di Venezia: la wag ha incantato tutti sul red carpet, sfoggiando un look iconico e mettendo, per l’ennesima volta, in mostra il suo charme e la sua bellezza da perdere il fiato.

Da quando ha reso ufficiale la sua relazione con il tennista bulgaro Grigor Dimitrov – ex numero 3 del mondo – la meravigliosa Madalina Ghenea si è affermata come una delle wag (acronimo utilizzato per indicare le mogli e fidanzate degli sportivi) più amate del momento. L’attrice e modella di origine rumena, d’altronde, non è nuova alle attenzioni del pubblico.

Nota per aver recitato in diversi film (tra cui Razzabastarda, Youth – La giovinezza e House of Gucci), oltre ad aver preso parte a trasmissioni come Ballando con le stelle, da anni strega il pubblico con il suo fascino. Madalina si è avvicinata molto presto al mondo dello spettacolo. Aveva solo 14 anni quando a lasciato la Romania per trasferirsi in Italia, a Milano, in occasione di una sfilata di Gattinoni. Da allora, ha conquistato milioni di persone.

Tennis, Madalina Ghenea incantevole a Venezia: look mozzafiato

Nel 2007 la modella ha preso parte al videoclip de Il tempo tra di noi del celebre Eros Ramazzotti, attirando subito l’attenzione del pubblico. Dopo essere stata la protagonista di alcuni spot, nel 2011 è stata scelta per partecipare a Ballando con le stelle. Il talent show le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, che oggi continua ad amarla e seguirla con dedizione.

Negli scorsi giorni il Festival del Cinema di Venezia ha avuto inizio: sono già tante le star che si sono presentate sul red carpet facendo breccia nel cuore dei presenti e degli utenti. Ovviamente, non sono mancate celebrità finite al centro della gogna o criticate sui social per via dei loro outfit. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno presenziato all’evento, non è mancata la meravigliosa Madalina.

L’attrice, per l’occasione, ha deciso di indossare un abito nero cosparso di brillanti, a maniche lungo e caratterizzato da uno spacco vertiginoso. Il vestito, che sul retro presenta una sensualissima apertura, è stato molto apprezzato dai presenti e dai fan della Ghenea. Questi ultimi sono rimasti a bocca aperta davanti agli scatti condivisi dalla modella che, su Instagram, ha voluto mostrare il suo look ai follower.