Serbia-Ungheria è un match della quinta giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

Nel gruppo G Serbia e Ungheria non hanno disatteso le aspettative e dopo tre giornate le gerarchie appaiono già ben definite. Hanno entrambe 7 punti, tre in più del Montenegro, l’unica selezione che potrebbe provare a mettergli il bastone fra le ruote e tenere aperti i giochi qualificazione – lo ricordiamo, agli Europei vanno le prime due di ogni girone – fino a metà novembre, quando avremo i nomi delle nazionali partecipanti ad Euro 2024.

Va da sé che, chi dovesse aggiudicarsi questo intrigante scontro diretto, sarebbe ormai con un piede e mezzo in Germania, sede della manifestazione continentale. La Serbia negli ultimi anni ha sfornato tanti giocatori di talenti, molti dei quali passati dal nostro campionato, ma ha già fallito un primo appuntamento importante, quello del Mondiale in Qatar, uscendo già dopo la fase a gironi e non riuscendo a sfatare quel luogo comune che da sempre viene tirato in ballo quando si parla della selezione balcanica: bella ma non vincente. Il commissario tecnico Dragan Stojkovic, confermato nonostante il fallimento mondiale, nel post-Qatar ha portato a casa due vittorie contro Lituania e Montenegro, entrambe battute con il risultato di 2-0, e un pareggio (1-1) in Bulgaria. Ruolino molto simile a quello degli ungheresi, sempre allenati dall’italiano Marco Rossi. In mezzo alle due vittorie con Bulgaria e Lituania c’è un pareggio a reti bianche con l’ostico Montenegro.

Chi vince può ipotecare la qualificazione

L’Ungheria a differenza della Serbia non ha partecipato agli ultimi campionati del mondo ma in Nations League ha sfiorato una clamorosa qualificazione alla Final Four, battendo nazionali blasonate come Inghilterra (due volte) e Germania.

Rossi non deve far fronte ad assenze di rilievo: a Belgrado resterà in panchina il portiere Gulacsi, che pur avendo smaltito l’infortunio non verrà rischiato dall’allenatore italiano. Nella Serbia è ballottaggio in attacco tra Vlahovic e Mitrovic, a centrocampo invece scalpita l’udinese Samardzic, che lo scorso marzo ha scelto di rappresentare il paese di origine dei suoi genitori nonostante abbia fatto la trafila nelle giovanili della Germania.

Come vedere Serbia-Ungheria in diretta tv e in streaming

Serbia-Ungheria è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio “Rajko Mitic” di Belgrado, in Serbia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Serbia da qualche anno è considerata una delle nazionali europee più interessanti, ma non sempre riesce ad esprimersi ai massimi livelli. Vlahovic e compagni molto probabilmente riusciranno a spuntarla contro l’Ungheria, facendo valere anche il fattore campo. Si profila ad ogni modo un match serrato, con i magiari che potrebbero segnare almeno una rete al “Marakana”.

Le probabili formazioni di Serbia-Ungheria

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Gudelj, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Grujic, Maksimovic, Kostic; Tadic, S.Milinkovic-Savic; Mitrovic.

UNGHERIA (3-5-1-1): Dibusz; Lang, Orban, A. Szalai; Sallai, Styles, Nagy, Kalmar, Kerkez; Szoboszlai; Varga.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1