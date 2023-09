I pronostici di giovedì 7 settembre: qualificazioni Euro 2024 e qualificazioni Mondiali

I pronostici di giovedì 7 settembre: tornano le qualificazioni agli Europei tedeschi. La Francia finora è stata un rullo, Olanda obbligata a vincere.

Entrano nel vivo le qualificazioni ai prossimi campionati europei, in programma il prossimo anno in Germania. Nella prime partite della quinta giornata tocca alla Francia di Didier Deschamps: i vicecampioni del mondo finora hanno letteralmente passeggiato, inanellando quattro vittorie su quattro e tenendo sempre la porta inviolata.

Mbappé e compagni hanno l’occasione di ipotecare la qualificazione (agli Europei vanno le prime due di ogni girone) battendo l’Irlanda al Parco dei Principi di Parigi, forse l’unica selezione che è stata capace di mettere veramente in difficoltà i Bleus. Lo scorso marzo, infatti, a Dublino la Francia faticò oltremodo per piegare gli irlandesi, castigati da un gol del difensore Pavard, nelle ultime settimane passato dal Bayern Monaco all’Inter. La selezione di Stephen Kenny, tuttavia, fuori casa è molto meno temibile. E difficilmente riuscirà ad evitare la sconfitta contro una nazionale che di talento ne ha a bizzeffe e che nelle ultime uscite è apparsa solida anche in fase di non possesso palla.

Pronostici altre partite

Nello stesso gruppo della Francia c’è anche l’Olanda. Gli Oranje di Ronald Koeman non sono partiti benissimo – con il nuovo commissario tecnico hanno tenuto la porta inviolata solo contro Gibilterra – e per rimettersi in carreggiata devono battere a tutti i costi la sorprendente Grecia, a quota 6 punti.

Intrigante la sfida per il primato nel gruppo G tra Serbia e Ungheria: Vlahovic e compagni hanno l’occasione di prendersi la vetta solitaria, che al momento condividono proprio con i magiari: entrambe dovrebbero andare a segno. Nella notte partono anche le qualificazioni ai Mondiali 2026 in Sudamerica. L’Argentina campione del mondo ospita un Ecuador in costante ascesa e che può contare su giocatori del calibro di Caicedo, acquistato dal Chelsea per oltre 100 milioni di euro. L’Albiceleste dovrebbe iniziare la sua campagna con un successo ma non è da escludere che anche gli ospiti segnino almeno una rete.

Pronostici: la scelta del Veggente

• La Francia vince senza subire gol in Francia-Irlanda, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

Vincenti

• Montenegro (in Lituania-Montenegro, qualificazioni Euro 2024, ore 18:00)

• Slovenia (in Slovenia-Irlanda del Nord, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45) • Serbia (in Serbia-Ungheria, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45) • Paraguay (in Paraguay-Perù, qualificazioni Mondiali, ore 00:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Olanda-Grecia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• Polonia-Isole Faroe, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• Argentina-Ecuador, qualificazioni Mondiali, ore 02:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Olanda-Grecia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• Serbia-Ungheria, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Kazakistan evita la sconfitta ed almeno un gol per parte in Kazakistan-Finlandia, qualificazioni Euro 2024, ore 16:00