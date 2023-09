Paraguay-Perù, qualificazioni Mondiali: tv, formazioni, pronostici

Paraguay-Perù è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

In Sudamerica non si perde tempo, e nella notte iniziano le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come al solito da quelle parti il girone è unico, e vanno direttamente avanti le prime sei classificate delle dieci squadre che partecipano a questo girone all’italiana. Poi la settima farà lo spareggio. Insomma, si parte.

Una delle sfide della prima giornata è quella tra Paraguay e Perù, con una squadra decisamente favorita ed è quella che gioca in casa. Certo, in generale non è un momento di forma ottima per il Paraguay, che nelle ultime cinque uscite tra amichevoli e impegni ufficiali ha vinto solamente una volta contro il Nicaragua, diciamo in un impegno tutt’altro che difficile. Ma la stessa cosa si potrebbe dire anche del Perù, che nell’ultima amichevole disputata a giugno ha preso quattro gol dal Giappone. Anche in questo caso non una delle top nazionali del Mondo.

E poi ci sono anche le statistiche, che vanno lette questa volta in maniera diversa dal solito. Il Paraguay negli ultimi cinque incroci contro il Perù non ha mai vinto. Solo pareggi o addirittura sconfitte. E siccome i numeri ci dicono che prima o poi qualcosa di diverse deve succedere obbligatoriamente, andiamo diretti verso quella che è una soluzione quasi scontata: ci sta, senza dubbio, un’affermazione dei padroni di casa.

Come vedere Paraguay-Perù in diretta tv o in streaming

La partita Paraguay-Perù valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 8 settembre alle 00:30, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Non dobbiamo aspettarci chissà quale spettacolo. Due formazioni che scenderanno con poca qualità tecnica. Quello che però ci dobbiamo aspettare è un Paraguay voglioso di prendersi una vittoria fondamentale, sin da subito, anche per quella che è la regola del girone sudamericano, che possa avvicinare i prossimi Mondiali. E i padroni di casa hanno le carte in regola per riuscire nel colpo. Un match che dovrebbe regalare pure meno di quattro reti complessive.

Le probabili formazioni di Paraguay-Perù

PARAGUAY (4-3-3): S Rojas; R Rojas, Balbuena, Alonso, Alderete; Almiron, Ortiz, Cubas, Ojeda; Gonzalez, Avalos.

PERÙ (4-3-3): Gallese; Advincula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Pena, Gonzales; Carillo, Guerrero, Ruidiaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0