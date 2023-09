Croazia-Lettonia è un match della quinta giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

Si rimette in marcia anche la Croazia dopo la delusione patita in Nations League lo scorso giugno, con Modric e compagni sconfitti nella finale di Rotterdam dalla Spagna ai rigori.

Al di là del valore della competizione, sollevare un trofeo ufficiale avrebbe rappresentato una sorta di “chiusura del cerchio” per la selezione a scacchi bianchi e rossi, arrivata rispettivamente seconda e terza negli ultimi due campionati del mondo, Russia 2018 e Qatar 2022. Un autentico miracolo, se si considera che parliamo di un paese di circa 4 milioni di abitanti. La generazione d’oro volge al tramonto ma i cosiddetti “senatori” di Zlatko Dalic (Modric, Perisic, Brozovic) non sembrano appagati, anzi. L’obiettivo è ben figurare anche al prossimo Europeo: prima, però, bisognerà staccare il pass per la manifestazione continentale che organizzerà la Germania nell’estate 2024. E recuperare terreno nei confronti di Turchia e Armenia, le selezioni che al momento occupano i primi due posti della classifica del gruppo D, diventa tassativo per evitare di correre rischi. Sì, perché la Croazia ha solo 4 punti, frutto del pareggio all’esordio con il Galles (1-1) e della vittoria in Turchia (0-2) targata Kovacic (decisiva la doppietta dell’ex interista).

Ma se le altre hanno potuto prendere il largo è anche a causa della Nations League, che lo scorso giugno ha impedito ai croati di prendere parte alle qualificazioni.

I Vatreni, infatti, sono gli unici del gruppo D ad aver disputato solo due partite. La terza la giocheranno a Fiume contro la Lettonia, cenerentola del girone e ferma ancora a zero punti. Tre sconfitte su tre finora per i baltici, che ad ogni modo hanno tenuto testa a Galles, Turchia ed Armenia, perdendo con un solo gol di scarto (1-0, 2-3 e 2-1).

Come vedere Croazia-Lettonia in diretta tv e in streaming

Croazia-Lettonia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà allo stadio HNK Rijeka di Fiume, in Croazia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Lettonia finora le ha perse tutte ma non ha sfigurato. E siamo sicuri che riuscirà a dare fastidio anche alla Croazia, in ogni caso favoritissima per i tre punti. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Croazia-Lettonia

CROAZIA (5-4-1): Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Sutalo, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec.

LETTONIA (5-3-2): Purins; Savalnieks, Oss, Balodis, Dubra; Jaunzems, Saveljevs, Tobers, Cigankis; Uldrikis, Krollis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1