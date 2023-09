Colombia-Venezuela, qualificazioni Mondiali: tv, formazioni, pronostici

Colombia-Venezuela è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Non ci sono dubbi che la Colombia sia una delle formazioni più importanti del Sudamerica. E non ci sono nemmeno dubbi sul fatto che, contro il Venezuela, i padroni di casa siano favoriti e pure ampiamente. Non solo per quelle che sono le qualità tecniche che pendono tutte da un lato, ma soprattutto per quello che è il momento che le due nazionali stanno vivendo.

Certo, se andiamo a vedere anche quelli che sono stati gli ultimi risultati del Venezuela, possiamo tranquillamente affermare che pure la formazione ospite è in forma. Ma è il valore degli avversari affrontati che cambia in maniera radicale.

E poi anche in questo caso ci sono i dati da tenere in considerazione degli ultimi incroci tra i club. Dati che lasciano davvero poco, pochissimo spazio alle interpretazioni. Dati che dicono una cosa: la Colombia è nettamente più forte del Venezuela. Negli ultimi cinque incroci i padroni di casa non hanno mai perso e, nell’ultimo, in trasferta, si sono anche imposti. Alla fine dei conti, insomma, c’è poco da andare oltre. Poco da commentare. Pochissimo da dire ancora. La Colombia partirà bene in questa prima gara di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Come vedere Colombia-Venezuela in diretta tv o in streaming

La partita Colombia-Venezuela, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 8 settembre all’1:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Gara che di solito non regala tanti gol. E dovrebbe essere così anche questa volta. Con la certezza che i padroni di casa si prenderanno una vittoria che li farebbe partire alla grande in questa qualificazione al prossimo Mondiale. Partita che, infine, dovrebbe vedere una sola squadra a segno. E non c’è bisogno di sottolineare quale sia.

Le probabili formazioni di Colombia-Venezuela

COLOMBIA (4-4-2): Vargas; Munoz, Mina, Lucumi, Machado; Uribe, Lerma; Rodriguez, Cuadrado; Borre, Diaz.

VENEZUELA (4-4-2): Graterol; Rosales, Villanueva, Osorio, Navarro; Savarino, Herrera, Casseres, Soteldo; Martinez, Rondon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0