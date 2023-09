Cipro-Scozia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Cipro-Scozia è un match della quinta giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

La vittoria ottenuta ai danni della Spagna, battuta 2-0 ad Hampden Park lo scorso marzo, ha lanciato la Scozia, unica selezione a punteggio pieno nelle qualificazioni insieme a Francia, Inghilterra e Portogallo.

Gli uomini di Steve Clarke hanno fatto 4 su 4, realizzando 9 gol e subendone appena uno. Non potevano sognare un inizio migliore di questo, considerando pure la presenza nello stesso girone di altre nazionali potenzialmente insidiose come Norvegia e Georgia. E adesso Robertson e compagni guidano la classifica del gruppo A con 12 punti: a meno di cataclismi, si può dire che l’Europeo tedesco sia ormai ad un passo. Non potrebbe essere altrimenti, visto che si qualificano direttamente le prime due di ogni raggruppamento. Certo, la Spagna ha giocato due partite in meno e quasi sicuramente risalirà la china, ma al momento la Scozia ha un vantaggio enorme nei confronti delle altre: otto punti sulla coppia Georgia-Norvegia, addirittura nove sulla Roja. Una vittoria a Cipro, insomma, consentirebbe alla Tartan Army di prenotare, da subito, un biglietto per la Germania.

Disastroso, invece, il ruolino dei ciprioti, ancora inchiodati a quota zero punti. La nazionale allenata dal georgiano Temur Ketsbaia, ex centrocampista del Newcastle, ha perso nettamente con Scozia e Norvegia (3-0 e 3-1) e si è arresa di misura alla Georgia (1-2).

Le speranze di qualificazione sono ovviamente ridotte al lumicino e l’unica preoccupazione, da qui a novembre, sarà quella di evitare di restare a secco e muovere quantomeno la classifica. Nel match d’andata contro gli scozzesi, giocato a marzo, non c’è praticamente stata storia: il pallino del gioco è rimasto sempre in mano agli uomini di Clarke, che dopo essere andati in vantaggio con McGinn, hanno dilagato nel finale grazie ad una doppietta del centrocampista del Manchester United McTominay.

Come vedere Cipro-Scozia in diretta tv e in streaming

Cipro-Scozia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà all’AEK Arena di Larnaca, a Cipro. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Fuori casa la Scozia è tradizionalmente meno temibile ma in queste prime tre partite Cipro ha dimostrato di essere poca cosa. Non ci aspettiamo un risultato rotondo come quello di marzo, ma la vittoria scozzese dovrebbe arrivare senza alcun problema.

Le probabili formazioni di Cipro-Scozia

CIPRO (5-4-1): Mall; Antoniou, Gogic, Laifis, Ioannou, Correia; Charalampous, Kousoulos, Kastanos, Kyriakou; Sotiriou.

SCOZIA (5-3-2): Gunn; Hickey, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGregor; McGinn, Dykes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2