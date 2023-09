Argentina-Ecuador, qualificazioni Mondiali: tv, formazioni, pronostici

Argentina-Ecuador è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

I campioni del Mondo in carica alla caccia del pass per il prossimo Mondiale, quello del 2026, che non si giocherà tanto distante dall’Argentina. Eccoci, ci siamo: l’Albiceleste è pronta a riprendere il cammino e lo fa davanti ad un popolo che ancora ha in testa le immagini di un trionfo quasi annunciato, quello dello scorso dicembre. Un trionfo logico per quelli che sono stati tutti i segnali che sono arrivati nel corso della fase di avvicinamento. Max Pezzali canta “tutto va come deve andare”, ed è stato proprio così.

L’Argentina riparte ospitando in casa un Ecuador che oggettivamente ha poche possibilità di uscire indenne questa notte. Anche perché dopo il Mondiale i campioni del Mondo hanno continuato a vincere, grazie anche a quella mentalità inculcata da Scaloni, il commissario tecnico, che è uno di quelli che vuole vedere sempre il massimo dai suoi uomini. Uomini che hanno capito le intenzioni del proprio tecnico e che non hanno nessuna intenzione di tirare indietro la gamba, di fare un passo indietro. Uomini che vogliono continuare a vincere e che cercheranno di farlo sin da subito.

Non poteva esserci, insomma, un debutto peggiore per l’Ecuador che non ha nelle corde la possibilità di battere una squadra che, oggettivamente, è assai più forte. E che vola ancora sulle ali dell’entusiasmo per quello che è riuscita a fare fino a pochi mesi fa.

Come vedere Argentina-Ecuador in diretta tv o in streaming

La partita Argentina-Ecuador, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 8 settembre all’1:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e che si potrebbe sbloccare anche nel primo tempo. Gara indirizzata verso una vittoria dell’Argentina che contro l’Ecuador non dovrebbe avere particolari problemi.

Le probabili formazioni di Argentina-Ecuador

ARGENTINA (4-3-3): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Alvarez; Messi, L Martinez, Di Maria.

ECUADOR (4-2-3-1): Galindez; Preciado, Torres, Arboleda, Pacho, Estupinan; Plata, Caicedo, Gruezo, Mena; Valencia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0