Scommesse, due risultati esatti al quadrato: vincita da capogiro

Scommesse, la vincita è clamorosa e apre davvero a degli scenari incredibili. Ecco quello che è successo a Catania nel primo weekend di settembre

Settembre è sempre il mese delle ripartenze. O almeno così si vocifera in giro. Soprattutto per quelli che hanno qualcosa da cambiare dopo un’estate, magari, pensata a pensare. Non è così però nel settore delle scommesse, che anche ad agosto sono state vive e che anche ad agosto hanno regalato delle vincite importanti. Ma mai in questo modo.

Quello che è successo a Catania infatti, raccontato da Agimeg.it, ha del clamoroso. Una scommessa di un solo euro che ha portato 2.500euro di vincita. E come direte voi? Non con quello che è il classico lenzuolo, vale a dire una scommessa con diverse partite. Ma con solamente due partite, con dei risultati esatti, che hanno regalato questa somma clamorosa. Ora, noi realmente non sappiamo come qualcuno possa decidere di giocare una schedina del genere, e ci interroghiamo sul fatto come possa succedere almeno nei sogni. Sogni che qualche volta sono pure premonitori. E pensiamo che in questo caso sia andata appunto così. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio quello che è successo.

Scommesse, ecco la schedina vincente

La schedina è stata piazzata su Sportbet.it, e come anticipato è stata piazzata sui risultati esatti. Al quadrato, sì. Perché non parliamo solamente del risultato finale di un match, ma pure del primo tempo.

‘Risultato Esatto Parziale/Finale’ delle partite Napoli-Lazio e Bologna-Cagliari. Per il match del Maradona aveva deciso l’1-1 alla fine del 45minuti e poi 1-2 per una clamorosa vittoria della Lazio. La quota totale era di 58. A questa, l’uomo, ha aggiunto lo 0-1 per il Cagliari al Dall’Ara alla fine dei primi 45minuti, e poi il ribaltone nel secondo tempo. Un gol arrivato alla fine del match grazie all’ex Reggina Fabbian. E in tutto questo, per rendere ancora più magnetica la scommessa, pure il rigore calciato sulla traversa da Orsolini. In questa cosa la quota era di 43. Insomma, incredibile davvero.