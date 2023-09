Olanda-Grecia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Olanda-Grecia è un match della quinta giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

A giugno l’Olanda è stata impegnata nella fase finale della Nations League e rispetto alle altre selezioni inserite nel gruppo B ha giocato qualche partita in meno.

La seconda avventura di Ronald Koeman al timone degli Oranje però non era partita sotto i migliori auspici: pronti via e nella prima giornata van Dijk e compagni erano stati letteralmente travolti dalla Francia. Un 4-0 senz’appello che ha subito definito le gerarchie all’interno del raggruppamento. Tuttavia, non tutto è perduto: agli Europei, infatti, si qualificano le prime due di ogni girone ed all’Olanda basterà arrivare seconda per garantirsi un pass per Euro 2024. Recuperare terreno è l’obiettivo numero uno in vista della doppia sfida contro Grecia e Irlanda – le due selezioni che potrebbero insidiare gli uomini di Koeman – che in classifica, al momento, sono davanti. Gli irlandesi hanno vinto una partita come l’Olanda ma hanno giocato una partita in più, mentre gli ellenici di punti ne hanno sei dopo il successo su Gibilterra e dopo essersi aggiudicati lo scontro diretto con l’Irlanda.

Guidata dall’ex centrocampista del Chelsea Gus Poyet, la Grecia non ha sfigurato neppure in Francia, limitandosi a subire un solo gol (1-0) nonostante negli ultimi 20 minuti abbia giocato in 10 uomini a causa dell’espulsione del difensore Mavropanos – in estate passato dallo Stoccarda al West Ham – che salterà dunque il match di Eindhoven.

L’ultimo precedente tra queste due selezioni risale ad un’amichevole del settembre 2016: a sorpresa, in trasferta, ebbero la meglio proprio gli ellenici. Sarà un’Olanda rimaneggiata quella che scenderà in campo al Philips Stadion: all’appello, oltre a Depay, mancheranno anche Bergwijn, Timber, Botman, Bijlow, Malacia, Brobbey e Gravenberch.

Come vedere Olanda-Grecia in diretta tv e in streaming

Olanda-Grecia è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Grecia si è già candidata come possibile sorpresa di questo raggruppamento ma la sensazione è che le sue speranze passino dalla sfida di Eindhoven, contro un’Olanda a cui serve disperatamente la vittoria per rimettersi in carreggiata. Nelle prime quattro partite della gestione Koeman 2.0 di gol se ne sono visti sempre in abbondanza, mai meno di tre complessivi. Probabile che la Grecia, pur non riuscendo ad evitare la sconfitta, riesca a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Olanda-Grecia

OLANDA (4-2-3-1): Noppert; Dumfries, Geertruida, van Dijk, Aké; Wieffer, de Jong; Malen, Gakpo, Lang; Weghorst.

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Baldock, Tzavellas, Chatzidiakos, Tsimikas; Siopis, Kourbelis; Masouras, Bakasetas, Mantalos; Giakoumakis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1