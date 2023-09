Mourinho superato da Allegri: esonero più vicino

Mourinho superato pure da Massimiliano Allegri, che sicuramente non se la vedeva così tranquilla. L’esonero dello Special One è più vicino

Prime tre gare di campionato, e prime panchine che secondo i bookmaker iniziano a scricchiolare. Una su tutte, secondo il nostro modesto avviso, è quella di Zanetti a Empoli: dopo un’annata fantastica i toscani hanno iniziato malissimo con tre sconfitte e soprattutto senza nemmeno segnare un gol. Al ritorno dopo la sosta, inoltre, ci sarà la Roma. Non il massimo.

Diciamo che non rischia solamente Zanetti, a dire il vero. Tutti quegli allenatori che ovviamente non hanno una squadra forte sono sul filo del rasoio nel momento in cui i risultati positivi non arrivano. Ma non solo questi, anche quelli che hanno una rosa sicuramente importante e costruita, nel corso dell’estate, per fare un campionato diverso. La Roma, ad esempio, anche se con estremo ritardo rispetto a quelle che sicuramente erano le tabelle di marcia, con un solo punto in tre gare è quella che ha maggiormente deluso tutti. I tifosi rimangono dalla parte di Mourinho, almeno una stragrande maggioranza, ma qualche malumore una delle piazze più importanti (e difficili) della Serie A, inizia a mostrarlo.

Mourinho superato da Allegri, le quote non mentono

E anche gli analisti GoldBet iniziano ad abbassare la quota di quello che potrebbe essere un esonero di Mourinho – o dimissioni – nel corso di questa stagione. Se fino a pochi giorni fa un addio in panchina si giocava tra le 10 e le 13 volte la posta, adesso si gioca a solamente 8 volte la posta. Non è così bassa, direte voi, ma non è mai stata così bassa, ci aggiungiamo. Quindi occhio a quello che potrebbe essere il ribaltone, soprattutto se con l’Empoli non dovesse arrivare la prima vittoria del campionato.

Un ribaltone che adesso dopo un avvio di campionato positivo non tocca più Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Il livornese, in bilico per quasi tutta l’estate, si gioca a 15 volte la posta. Impensabile, quindi, un addio. Anche perché la Juve quest’anno giocherà solamente di domenica dopo l’esclusione dalle Coppe europee e quindi si ha tutto il tempo per preparare, giornata dopo giornata, il prossimo match. Un bel vantaggio ci verrebbe da dire.