Medvedev-Rublev, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Medvedev-Rublev è un match valido per i quarti di finale dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Forse è improprio definirla una vera e propria rivalità, visto che Daniil Medvedev e Andrey Rublev, oltre ad essere nati nella stessa città, sono amici fraterni sin da quando erano bambini. Un rapporto che, ovviamente, va al di là del tennis quello tra i due moscoviti, costretti per la nona volta in carriera a scontrarsi fra di loro, in un match che mette in palio la semifinale dello US Open 2023 contro il vincente della sfida tra Alcaraz e Zverev.

L’ultimo precedente risale allo scorso marzo, sul cemento outdoor di Dubai. Fu Medvedev, in vantaggio 6-2 nei testa a testa (compreso uno nel ciircuito Challenger) ad avere la meglio nella finale dell’Atp 500 degli Emirati Arabi, regolando il suo connazionale con un doppio 6-2. Le uniche volte in cui l’ha spuntata Rublev invece sono state a Cincinnati 2021 – anche in quel caso si trattava di una semifinale – e a Torino lo scorso ottobre, nel round robin delle Atp Finals. Per il resto solo ed esclusivamente vittorie di Medvedev, corredate da un dato importante: ogni volta che l’attuale numero 3 del mondo si è imposto su Rublev non gli ha lasciato neanche un set. Due i precedenti negli Slam, tra cui uno proprio allo US Open. Era il 2020, e sempre i quarti di finale: Medvedev la chiuse in poco più di due ore.

Rublev e quel tabù semifinale negli Slam

Rublev, a proposito di Major, deve sfatare il tabù quarti: li ha raggiunti in tutti e quattro i tornei del Grande Slam, ma la semifinale, per ora, resta un territorio inesplorato.

La testa di serie numero 8 finora si è imposta su avversari di tutto rispetto, potenziali bucce di banana come Rinderknech, Monfils e soprattutto un rampante Draper: negli ottavi il britannico si è rivelato una bella gatta da pelare. Meno tortuoso il cammino di Medvedev, che con la Grande Mela ha un rapporto speciale, avendo trionfato qui nel 2021 e spezzando il sogno di Djokovic di realizzare il Grande Slam. Il russo ha spazzato via in tre set Balazs e Baez, mentre con O’Connell e de Minaur non è filato tutto liscio.

Dove vedere Medvedev-Rublev in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale dello US Open tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev sarà trasmesso mercoledì 6 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Medvedev e Rublev anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 19:15 (ora italiana).

Medvedev-Rublev: il pronostico

La principale incognita riguarda le condizioni meteorologiche, con Medvedev che lunedì ha sofferto oltremodo il clima newyorkese, torrido ed umidissimo. Per il resto, i precedenti parlano chiaro: i due si conoscono a menadito, amano entrambi colpire forte da fondocampo, ma la grande difesa di Medvedev, un vero e proprio “muro”, dovrebbe fare di nuovo la differenza contro il gioco super aggressivo e le bordate di Rublev. Il numero dei game complessivi potrebbe essere inferiore a 40.