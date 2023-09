Tiafoe-Shelton, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Tiafoe-Shelton è un match valido per i quarti di finale dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Continua ad esserci tanta America nella parte bassa del tabellone dello US Open 2023: era dal 2005 che tra i migliori otto dello Slam newyorkese non arrivavano ben tre rappresentanti del tennis statunitense.

Inevitabile, dunque, assistere ad un altro – l’ennesimo – derby a stelle e strisce dopo quello andato in scena due giorni fa tra Tommy Paul e Ben Shelton negli ottavi. Stavolta, a differenza di quanto accadde lo scorso gennaio agli Australian Open, a spuntarla è stato il classe 2002, approdato ai quarti di finale di un Major per la seconda volta in carriera. L’esplosivo Shelton, facendo affidamento su un servizio sempre più devastante, si è preso la rivincita sul connazionale, battendolo in quattro set. Il giovane talento di Atlanta ha saputo approfittare della sorprendente eliminazione del top 10 Rune al primo turno, imponendosi su giocatori alla sua portata come Cachin, Thiem, Karatsev ed infine sovvertendo il pronostico contro Paul. Meno complicato il percorso di Tiafoe, attuale numero 10 al mondo, che in caso di vittoria bisserebbe la semifinale raggiunta un anno fa.

Il nativo di Hyattsville ha avuto qualche difficoltà solo nel terzo turno con l’esperto francese Mannarino, che si era aggiudicato il primo set.

Nessun problema invece nel match contro l’australiano Hijikata, approdato agli ottavi anche grazie all’uscita di scena di Casper Ruud, rispedito a casa dal cinese Zhang. Tiafoe non ha mai affrontato Shelton prima d’ora ma i due si conoscono molto bene e sono amici anche al di fuori del circuito. “Frances è come un fratello per me da quando faccio parte del tour – ha detto Shelton presentando la sfida – Ha sempre creduto in me dal primo torneo”.

Dove vedere Tiafoe-Shelton in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale dello US Open tra Frances Tiafoe e Ben Shelton sarà trasmesso nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Tiafoe e Shelton anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 02:15 (ora italiana).

Tiafoe-Shelton: il pronostico

Il tennis spettacolare di Tiafoe contro la potenza e l’esuberanza di Shelton. In palio c’è una semifinale Slam, da giocare con il vincente del match tra Djokovic e Fritz. Entrambi colpiscono molto forte e sanno imprimere grandi velocità alla pallina, non disdegnando neppure le discese a rete, ma la maggiore esperienza di Tiafoe a questi livelli alla fine potrebbe fare la differenza. Tuttavia, uno Shelton così in fiducia può rivelarsi un brutto cliente per il numero 10 del ranking: non è da escludere che si arrivi al quinto set.