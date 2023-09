Serie A, triplo esonero immediato: hanno le ore contate

Serie A, il triplo esonero sembra immediato: alcuni tecnici secondo gli analisti hanno le ore contate. Ecco di chi parliamo

Tre giornate di Serie A, tante bastano per mettere nel “mirino” quelli che sono gli allenatori che potrebbero avere dei problemi nei prossimi mesi. O magari, pure, ahiloro, nelle prossime settimane. Sì, perché sappiamo benissimo che nessuno guarda in faccia nessuno e se le cose non vanno bene il primo che paga, come sempre, è il tecnico.

E come sempre noi ci affidiamo a quello che ci dicono i bookmaker per rendervi partecipi di quello che potrebbe succedere in Serie A nel corso di questa stagione che adesso per quindici giorni si ferma visto che c’è la Nazionale. Una Serie A che però ha in mente già quelli che potrebbero essere dei cambi in panchina che, in queste tre occasioni, hanno una “vicinanza” diversa. Sì, perché secondo i quotisti della GoldBet, ci sono tre tecnici che rischiano allo stesso modo, tant’è che un loro allontanamento, oppure le loro dimissioni, sono date allo stesso modo: parliamo di Zanetti dell’Empoli, di Sottil dell’Udinese di Di Francesco del Frosinone.

Serie A, il triplo esonero è immediato

Allora, per quanto riguarda Zanetti la situazione è assai delicata: in tre giornate i toscani hanno fatto zero punti e non hanno mai segnato e, inoltre, alla ripresa del campionato ci sarà una Roma col dente avvelenato visto che nemmeno i giallorossi hanno iniziato alla grandissima. Quindi il rischio è veramente grosso.

Poi c’è Sottil, anche lui non è partito bene con i bianconeri anche per via di un mercato sempre in fermento che, inoltre, alla fine, gli ha portato via anche l’attaccante migliore, quel Beto che se n’è andato all’Everton. Infine c’è Di Francesco che, però, in questa fase iniziale ha battuto l’Atalanta e che si è andato a prendere un ottimo pareggio guarda il caso in Friuli. Insomma, tutti si giocano a 1,85 volte la posta. Forse per qualcuno potrebbe essere più bassa, di certo per il tecnico dei ciociari al momento assai più alta.