Ostapenko-Gauff, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Ostapenko-Gauff è un match valido per i quarti di finale dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Uno dei più grandi limiti di Jelena Ostapenko è la continuità di rendimento. La lettone, pur senza perdere troppa quota a livello di ranking – è sempre rimasta a ridosso della top 20 – non è più riuscita ad ottenere vittorie altisonanti, come quella conquistata al Roland Garros nel 2017, a soli 20 anni. Quando è in giornata, tuttavia, diventa pericolosa per chiunque.

Il suo stile di gioco aggressivo e spregiudicato non sempre paga ma quando riesce a ridurre il numero di errori non forzati contenerla è molto difficile. Ne sa qualcosa la numero uno al mondo – ancora per poco, visto che dalla prossima settimana verrà scavalcata dalla Sabalenka – Iga Swiatek, che negli ottavi di finale dello US Open si è arresa per la quarta volta in carriera alla nativa di Riga. La Ostapenko ha tenuto dunque fede alla sua fama di “bestia nera” della campionessa polacca, portando a casa il suo quarto successo in altrettanti testa a testa con la tre volte vincitrice del Roland Garros. La lettone, che grazie all’affermazione sulla Swiatek è entrata a far parte per la prima volta dell’esclusivo club delle prime otto a Flushing Meadows, ora cercherà un’altra impresa contro la teenager Coco Gauff, grande speranza del tennis statunitense e tra le più amate dal pubblico newyorkese.

Gauff sogna la rivincita

La numero 6 al mondo dà l’impressione di aver fatto quel salto di qualità atteso da tempo. Nell’ultimo mese ha trionfato a Cincinnati, vincendo il suo primo torneo Masters 1000: un successo che le ha permesso di arrivare nella Grande Mela in totale fiducia.

Lo dimostra il fatto che sia riuscita ad oltrepassare lo scoglio degli ottavi di finale, battendo in tre set una Wozniacki d’annata e superando uno dei classici esami di maturità. Nel percorso per arrivare tra le prime otto non sono mancate altre potenziali insidie, come la Mertens oppure l’arrembante russa Andreeva. Insomma, la Gauff sembra avere tutte le carte in regola per ambire alla vittoria finale, ma molto dipenderà dalle lune della Ostapenko, affrontata due volte in carriera (un successo per parte). Il precedente più recente è quello degli Australian Open 2023, con la lettone che ebbe la meglio in due set.

Dove vedere Ostapenko-Gauff in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale dello US Open tra Jelena Ostapenko e Coco Gauff sarà trasmesso martedì 5 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Ostapenko e Gauff anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 18:00 (ora italiana).

Ostapenko-Gauff: il pronostico

Pronosticare un match della Ostapenko non è mai semplice. La lettone non parte coi favori del pronostico – da non sottovalutare il fatto che il tifo sarà ovviamente tutto per la statunitense, idolo di casa – ma se dovesse replicare la prestazione offerta due giorni fa contro la Swiatek ed iniziare accumulare vincenti su vincenti per l’americana ci sarebbe ben poco da fare. In ogni caso si prospetta un match più equilibrato del previsto, che potrebbe essere deciso al terzo set.