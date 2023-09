Dal tennis a Sky Sport: la sexy inviata accende il Flushing Meadows

Tennis, Sky Sport ha spedito a New York una delle atlete più belle di tutti i tempi: spalti roventi nella Grande Mela.

Qualche settimana fa era toccato ad Eugenie Bouchard, esordire sul piccolo schermo. Il canale sportivo Sports Net l’aveva voluta negli studi televisivi dell’emittente in occasione del Wta di Montreal, cosicché potesse commentare insieme ai giornalisti e ai conduttori le varie partite del Masters 1000.

La bella canadese se l’era cavata egregiamente, dando prova di essere perfettamente a suo agio anche in quel contesto. Spigliata com’è, d’altra parte, c’era anche da aspettarselo. Competente in materia e di bella presenza – perché anche l’occhio, si sa, vuole la sua parte – era in effetti l’ospite ideale in una circostanza del genere. E non escludiamo di rivederla nuovamente in questa veste inedita, considerando, appunto, che la tennista è stata impeccabile in tutto e per tutto.

Sarà all’altezza del ruolo che le è stato assegnato, come lo è stata la Bouchard, la tennista che è appena sbarcata a New York per fare qualcosa di molto simile a quello che ha fatto Eugenie nel mese di agosto? Già, perché un’altra bellissima atleta, meno conosciuta ma con tutte le carte in regola per sbancare, farà tappa al Flushing Meadows nei prossimi giorni. Per conto di Sky Sport, stavolta, che ha bene individuato, tra le tante aspiranti inviate, quella che più sembrava adatta a questo ruolo.

Tennis, dopo Eugenie Bouchard tocca a lei: Olivia Elliott è a New York

La scelta è ricaduta su Olivia Elliott, il cui nome potrebbe non esservi familiare. Questa splendida ragazza dai capelli biondi e le curve perfette non gioca, non ancora quanto meno, a tennis ad alti livelli. Studia comunicazione e marketing alla Troy University, in Alabama e si allena, nel frattempo, per realizzare il suo sogno di approdare nel circuito maggiore.

Questa cosa non è ancora successa, ma nel frattempo è accaduto qualcosa di altrettanto bello. A darne notizia è stata proprio la diretta interessata, che attraverso una Instagram Story ha fatto sapere ai follower di essere in viaggio per New York. Trascorrerà lì la settimana appena iniziata, seguendo lo Us Open per conto, appunto, del noto canale sportivo della pay tv Sky. “Non vedo l’ora di condividere tutto con voi!”, ha scritto la bellissima tennista, lasciando intendere che farà da inviata.

E i suoi sostenitori, adesso, non stanno nella pelle. Sono impazienti di vederla in questa nuova veste e di scoprire come se la caverà. Sappiamo già per certo, perché su questo non ci piove, che con lei a zonzo per il Flushing Meadows la temperatura salirà vertiginosamente, fino a diventare rovente.