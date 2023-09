I pronostici di lunedì 4 settembre: Serie C, League One e Copa de la Liga

I pronostici di lunedì 4 settembre, in attesa degli impegni delle nazionali si prende la scena la Serie C: nel girone A si completa la prima giornata.

I principali campionati tornano momentaneamente in soffitta per dare spazio agli impegni delle rappresentative nazionali, tra cui la “nuova” Italia di Luciano Spalletti. Oggi a prendersi la scena è la Serie C: si giocano le restanti partite del girone A. In campo alcune possibili protagoniste come il Vicenza di Aimo Diana, che punta alla promozione diretta.

Nonostante un precampionato tutt’altro che scintillante i veneti dovrebbero esordire con una vittoria contro l’Albinoleffe, squadra interessante ed ostica ma che, al contrario dei biancorossi, non sembra poter aspirare a qualcosa in più di una salvezza tranquilla. I lombardi, ad ogni modo, se la giocheranno a viso aperto al “Menti”: i gol potrebbero essere almeno tre. Incuriosisce anche il derby piemontese tra Alessandria e Novara: i grigi hanno deluso nelle ultime amichevoli e verosimilmente si assisterà ad una sfida equilibrata, con gli ospiti che puntano ad uscire imbattuti dal “Moccagatta”.

Pronostici altre partite

Eviterà con ogni probabilità la sconfitta anche la Triestina, che negli ultimi giorni di mercato si è mossa molto bene, arruolando elementi di spessore come D’Urso, ex Cosenza.

I giuliani sono leggermente favoriti sul Trento. Almeno un gol per parte invece tra Mantova e Padova: i veneti hanno cambiato tanto e restano, al momento, un’incognita. Si gioca anche in League One, la terza serie inglese: il Cambridge Unuted dovrebbe uscire imbattuto dalla sfida con il Reading, sempre sconfitto nelle ultime due trasferte.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Novara evita la sconfitta ed almeno due gol complessivi in Alessandria-Novara, Serie C, ore 20:45

Vincenti

• Vicenza (in Vicenza-Albinoleffe, Serie C, ore 20:45)

• Triestina o pareggio (in Triestina-Trento, Serie C, ore 20:45) • Pro Vercelli (in Pro Vercelli-Lumezzane, Serie C, ore 20:45) • Union o pareggio (in Union-San Lorenzo, Copa de la Liga Argentina, ore 01:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Naestved-HB Koge, 1st Division Danimarca, ore 19:00

• Vicenza-Albinoleffe, Serie C, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Mantova-Padova, Serie C, ore 20:45

• Barracas-Arsenal de Sarandì, Copa de la Liga Argentina, ore 23:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Cambridge United-Reading, League One, ore 21:00