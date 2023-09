Alcaraz-Arnaldi, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Alcaraz-Arnaldi è un match valido per il quarto turno dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Un’ascesa rapidissima quella di Matteo Arnaldi. Nel giro di pochi mesi il tennista originario di Sanremo è passato dalle “paludi” del circuito Challenger agli ottavi di finale in un torneo del Grande Slam. E dalla prossima settimana, a prescindere dall’esito della sfida con il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, entrerà per la prima volta nei primi 50 al mondo.

Ma il classe ’01 è una sorpresa solo per i più “distratti”. Ovvero chi nella prima parte della stagione non si è accorto dei progressi raggiunti da un ragazzo che, partito in sordina, sembra destinato a diventare una delle (numerose) certezze del tennis italiano negli anni a venire. No, l’exploit di New York non resterà un caso isolato: non abbiamo la palla di vetro ma Arnaldi ha tutto per continuare a salire in classifica e togliersi parecchie soddisfazioni. Del resto, non si batte un tre set un giocatore dall’esperienza di Cameron Norrie in un terzo turno di un Major: l’azzurro c’è riuscito, giocando una partita solidissima soprattutto dal punto di vista mentale ma facendo vedere cose molto interessanti anche a livello tecnico.

L’azzurro non ha niente da perdere

Le armi di cui dispone in questo momento Arnaldi – non si scorgono lacune evidenti nel suo gioco – possono mettere in difficoltà chiunque, anche i più forti.

E allora perché non sperare che riesca quantomeno a tenere testa pure al numero uno al mondo, Carlos Alcaraz, suo prossimo avversario nella Grande Mela. “Da quando ho visto il tabellone ho pensato che sarebbe stato bellissimo vivere un match del genere”, ha detto il giovane sanremese, che davanti si troverà ovviamente una montagna da scalare. Il murciano, oltre ad essere campione in carica, è uno dei due grandi favoriti per la vittoria del titolo insieme a Novak Djokovic, che potrebbe affrontare in un’eventuale finale. Alcaraz finora ha eliminato senza grossi problemi Koepfer, Harris ed Evans, concedendo un set esclusivamente al britannico. Con Arnaldi non ci sono precedenti. “Ricordo di averlo visto un po’ di tempo fa al Challenger di Murcia – ha spiegato lo spagnolo presentando il match – ma non molto altro. In ogni caso, se è al quarto turno è perché ha giocato molto bene”.

Dove vedere Alcaraz-Arnaldi in diretta tv e streaming

Il match valido per il quarto turno dello US Open tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi sarà trasmesso lunedì 4 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Alcaraz e Arnaldi anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 19:15 (ora italiana).

Alcaraz-Arnaldi: il pronostico

Il favorito di questa sfida è Alcaraz e non potrebbe essere altrimenti. Ma la sicurezza con cui Arnaldi ha affrontato le ultime due partite contro due giocatori del calibro di Fils e Norrie – l’azzurro ha mostrato una solidità mentale e una sagacia tattica non comuni ad un tennista emergente come lui – non fanno pensare ad un match completamente a senso unico. L’ipotesi che Arnaldi possa vincere almeno un set non è così remota.