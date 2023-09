Empoli-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Juventus è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Se la bella prestazione di Udine aveva riacceso l’entusiasmo tra i tifosi bianconeri, quella offerta con il Bologna una settimana fa allo Stadium (1-1) ha fatto tornare un po’ tutti con i piedi per terra. Già, perché contro i rossoblù di Thiago Motta ha rifatto capolino la Juventus dello scorso anno, fin troppo passiva e apatica, spesso in balia degli avversari.

I felsinei, ai punti, avrebbero addirittura meritato di prendersi l’intera posta in palio, mentre la squadra di Massimiliano Allegri ha evitato il peggio solo grazie ad un gol di Dusan Vlahovic – due gol in due partite per il provvidenziale centravanti serbo, in estate vicino alla cessione all’estero – e ad una clamorosa svista di arbitro e Var, che dopo il vantaggio emiliano non si sono accorti di un evidente fallo di Iling-Junior sullo svizzero Ndoye in area di rigore. Rimandata, per il momento, una Juve che deve tornare al più presto ad essere aggressiva e soprattutto incisiva come contro l’Udinese se l’obiettivo è tornare a lottare quanto prima per lo scudetto e colmare il gap con le altre. Dal mercato, intanto, non è arrivato nessuno, a parte Weah. Il nuovo diesse Giuntoli si è dedicato esclusivamente alle cessioni, in modo tale da permettere alla società di far quadrare nuovamente i bilanci.

Nel frattempo la Juve proverà a ripartire da Empoli, vendicando quel pesantissimo 4-1 che lo scorso maggio Danilo e compagni rimediarono nella stessa infausta giornata in cui venne confermata la penalizzazione di 10 punti che fece scivolare la Signora al settimo posto. Inizio da brividi per gli azzurri di Paolo Zanetti, battuti in due potenziali scontri diretti per la salvezza da Verona e Monza. Ed in entrambe le partite l’Empoli è rimasto a secco di gol.

Empoli-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti passerà ad un modulo leggermente più abbottonato come il 4-3-1-2 inserendo un centrocampista in più, Grassi, accanto a Marin e Haas. Il gioiellino Baldanzi sarà confermato sulla trequarti, alle spalle di Gyasi e Caputo. Indisponibili Maldini ed il portiere Caprile, sostituito nuovamente da Perisan. A sinistra Pezzella può spuntarla su Cacace.

Nella Juventus l’unico dubbio riguarda la difesa, dove Allegri dovrà scegliere uno tra Alex Sandro e Gatti per completare il trio formato anche da Danilo e Bremer. In porta invece andrà di nuovo Perin, vista l’indisponibilità di Szczesny, che ha lavorato ancora a parte. A sinistra, infine, Cambiaso ha ormai scavalcato Kostic nelle gerarchie.

Come vedere Empoli-Juventus in diretta tv e in streaming

Empoli-Juventus è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Empoli e Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati sono Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Quella di Empoli, nel bene o nel male, negli ultimi anni è stata spesso una trasferta prolifica per la Juventus e nella quale non di rado i toscani sono riusciti a sorprendere i più quotati bianconeri: il 4-1 dello scorso maggio lo dimostra. Difficile, tuttavia, immaginare un’altra prestazione sottotono degli uomini di Allegri, che stavolta dovrebbero uscire dal “Castellani” con i tre punti in tasca. Le reti totali saranno verosimilmente più di due.

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin, Haas; Baldanzi; Gyasi, Caputo.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2