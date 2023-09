Torino-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Genoa è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’avvio di stagione del Torino non poteva essere più deludente. Pareggio a reti bianche con il Cagliari all’esordio e sconfitta, pesante, a San Siro contro il Milan (4-1). Niente a che vedere con quell’inizio arrembante che Ivan Juric si attendeva per inaugurare un’annata in cui Rodriguez e compagni sono chiamati ad alzare l’asticella ed inseguire il sogno europeo.

“Da quando alleno il Toro questa è la nostra peggior partita”, ha detto il tecnico originario di Spalato, commentando la prestazione dei suoi uomini contro i rossoneri. Una delle principali caratteristiche del Torino nelle ultime due stagioni era la solidità a livello difensivo, capace di complicare la vita anche agli attacchi più prolifici della Serie A. Contro il Milan, invece, il Torino ha lasciato a desiderare pure in fase di non possesso, incassando tre gol solo nel primo tempo. Si mantiene bassa, allo stesso tempo, la media realizzativa: l’unica rete l’ha realizzata un difensore, Schuurs, a conferma di un attacco che produce poco rispetto a quanto la squadra crea. Per risolvere questo problema il club granata si è regalato un attaccante esperto e che in A vede la porta come pochi come Zapata. L’ex atalantino, arrivato negli ultimi giorni di mercato, potrebbe già debuttare nel match casalingo con il Genoa. I rossoblù di Alberto Gilardino hanno immediatamente superato l’avvio traumatico con la Fiorentina (1-4 a Marassi) ed a sorpresa si sono presi lo scalpo della Lazio, battuta grazie al primo gol dell’oriundo Retegui nel campionato italiano (0-1).

Torino-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Potrebbe essere subito chiamato in causa Zapata, visto l’infortunio occorso a Sanabria: il centravanti colombiano sarà supportato dall’ormai collaudata coppia Radonjic-Vlasic. Buongiorno, che negli ultimi giorni di mercato è stato vicinissimo all’Atalanta, si sistemerà a centro della difesa tra Schuurs e Rodriguez. Duello a destra tra Bellanova e Lazaro.

Nessuna novità nel Genoa rispetto alla gara con la Lazio. Gilardino, che deve rinunciare agli infortunati Messias e Vogliacco, confermerà il modulo ad albero di natale, con Badelj al posto di Thorsby in mezzo al campo. Alle spalle di Retegui Gudmundsson e Malinovskyi.

Come vedere Torino-Genoa in diretta tv e in streaming

Torino-Genoa, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’ultimo successo casalingo dei granata risale allo scorso maggio. Ma, al contempo, bisogna ricordare che il Genoa non vince su questo campo dal lontanissimo 2009. I rossoblù a Roma hanno dimostrato di essere una squadra diversa da quella che all’esordio era naufragata contro la Fiorentina, ma in questo match dovranno fare i conti con la voglia di riscatto del Torino, che dovrebbe in ogni caso evitare la sconfitta. Le reti complessive, come capita molto spesso all’Olimpico-Grande Torino, saranno meno di tre.

Le probabili formazioni di Torino-Genoa

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonijc; Zapata.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0