I pronostici di sabato 2 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Serie B

I pronostici di venerdì 1 settembre, il match clou in Serie A è quello tra Napoli e Lazio. Bayern, occhio alla “bestia nera” ‘Gladbach.

Il menù della Serie A propone oggi il gustoso anticipo tra Napoli e Lazio, secondo big match stagionale dopo Roma-Milan. Non è mai un momento banale quando Maurizio Sarri torna a calpestare l’erba del “Maradona”, stadio che l’ha consacrato al grande calcio.

Lo scorso anno, alla guida della squadra biancoceleste, il tecnico toscano fu uno dei pochi a violare la “casa” dei campioni d’Italia, ma quest’anno la sua Lazio non è partita con il piede giusto. Due sconfitte su due per i capitolini, arrivate peraltro contro avversari alla portata come Lecce e Genoa. La difesa è meno solida rispetto alla scorsa stagione ed i nuovi non si sono ancora inseriti negli schemi dell’allenatore. Ne può approfittare il Napoli, che ha iniziato la difesa dello scudetto come meglio non poteva, dimostrando di essere competitivo anche senza Luciano Spalletti, uno dei principali artefici dell’impresa, in panchina.

Pronostici altre partite

L’Atalanta, dopo l’inattesa e sorprendete sconfitta a Frosinone, dovrebbe ripartire nel derby lombardo con il Monza, anche se gli uomini di Palladino venderanno cara la pelle.

Reduce dall’ottima prestazione di Torino contro la Juventus, il Bologna parte leggermente favorito sul Cagliari di Ranieri, mentre non è da escludere che il Frosinone, sulle ali dell’entusiasmo in seguito alla bella affermazione sull’Atalanta, riesca evitare la sconfitta ad Udine in una gara da almeno un gol per parte. In Premier League il Tottenham dovrebbe spuntarla in casa del neopromosso Brighton, previsto spettacolo invece tra Brighton e Newcastle, due squadre che negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante. In Bundesliga il Bayern Monaco deve sfatare il tabù Borussia Park, dove non vince addirittura dal 2019.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta evita la sconfitta ed almeno due gol complessivi in Atalanta-Monza, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Granada, Liga, ore 14:00)

• Tottenham (in Burnley-Tottenham, Premier League, ore 16:00) • Bologna o pareggio (in Bologna-Cagliari, Serie A, ore 18:30) • Palermo (in Palermo-Feralpisalò, Serie B, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Stoccarda-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

• Bayer Leverkusen-Darmstadt, Bundesliga, ore 15:30

• Manchester City-Fulham, Premier League, ore 16:00

• Monaco-Lens, Ligue 1, ore 21:00)

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Udinese-Frosinone, Serie A, ore 18:30

• Brighton-Newcastle, Premier League, ore 18:30

• Napoli-Lazio, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Borussia Monchengladbach evita la sconfitta ed almeno un gol per parte in Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30