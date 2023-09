Atletico Madrid-Siviglia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Siviglia è una partita della terza giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sette punti dopo tre partite: dieci gol fatti, uno solo subito. Sì, possiamo tranquillamente affermare che l’Atletico Madrid è tornato. La squadra di Simeone fa paura, adesso, e vuole rimanere in alto alla classifica della Liga per molto tempo. Intanto l’obiettivo, anche perché il Real Madrid contro il Cadice non dovrebbe avere problemi, è quello di rimanere attaccati ai cugini in questo ultimo match prima della sosta.

Al Metropolitano arriva un Siviglia in piena crisi che ha iniziato praticamente con ha iniziato lo scorso anno, perdendo: zero punto per gli uomini di Mendilibar dopo tre giornate, ultimo posto solitario in classifica, e la netta sensazione che anche nella sfida di Madrid possa arrivare un’altra sconfitta. Il tecnico che ha vinto l’Europa League rischia grosso il posto, in Andalusia non sembrano così convinti adesso del suo lavoro. Un mercato che inoltre non ha regalato scossoni, anzi, nelle ultime ore è andato via pure il Papu Gomez. O almeno, dovrebbe uscire, andare in qualche campionato dove il mercato è ancora aperto. Insomma, una squadra che nonostante abbia portato a casa a discapito della Roma un altro trofeo un paio di mesi fa, che sembra decisamente da rifondare.

In tutto questo come detto c’è un Atletico che è partito alla grande e che alla fine della fiera che porta il nome di calciomercato è riuscito a tenere pure Alvaro Morata che dovrebbe partire dal primo minuto con Griezmann al suo fianco. Ancora panchina per Depay, uno che comunque, quando entra in campo, riesce a fare la differenza.

Dove vedere Atletico Madrid-Siviglia in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Siviglia è una gara valida per la terza giornata della Liga ed è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Ampiamente favorito l’Atletico Madrid che non dovrebbe avere nessun problema a prendersi vittoria e tre punti. Siviglia ancora a zero con Mendilibar che, ancora complice la sosta, potrebbe dire addio alla squadra. Questo rischio c’è. Ed è enorme.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Siviglia

ATLETICO MADRID (5-3-2): blak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Barrios, Llorente; Morata, Griezmann.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Gattoni, Bade, Gudelj, Pedrosa; Sow, Rakitic; Suso, Torres, Ocampos; En-Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0