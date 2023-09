Udinese-Frosinone, Serie A: diretta tv, formazioni, pronostici

Udinese-Frosinone è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il pareggio di Salerno, con rete di Samardzic che forse è l'”acquisto” migliore dell’Udinese, la squadra di Sottil ha mosso la propria classifica dopo la debacle interna al debutto contro la Juventus. I bianconeri friulani adesso cercano ovviamente la prima vittoria della loro stagione contro un Frosinone che, però, ha dimostrato non solo di poter dire la propria in questa stagione, ma che si è pure rinforzato sul mercato.

La squadra laziale allenata da Di Francesco ha preso Soulé e Kaio Jorge dalla Juventus, più Reiner dal Real Madrid. Difficile vederli in campo, ma oltre il mercato i ciociari lo scorso weekend hanno battuto l’Atalanta in casa. Un risultato che senza dubbio ha fatto alzare l’autostima di un gruppo pronto a vogliono di ripetersi.

L’Udinese giocherà senza Beto, passato all’Everton, un vero attaccante di razza e una grossa perdita per Sottil che si è affidato parecchie volte nel corso della passata stagione al centravanti che è volato in Premier League. La sua partenza nel corso della settimana potrebbe avere anche un contraccolpo mentale sulla formazione friulana. Infatti, il nostro pronostico, che potrete leggere sotto, non è proprio a favore, del tutto, dei padroni di casa.

Come vedere Udinese-Frosinone in diretta tv e in streaming

Udinese-Frosinone, in programma sabato alle 18:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

A Udine potrebbe venire fuori un pareggio che ovviamente farebbe felice il Frosinone che darebbe in questo modo continuità ai propri risultati. Per la squadra di Sottil non sembra poter essere questo il fine settimana per la prima vittoria in questo campionato. Troppe notizie e troppi fattori esterni hanno sicuramente condizionato gli ultimi giorni di lavoro. Insomma, pareggio.

Le probabili formazioni di Udinese-Frosinone

POSSIBILE RISULTATO: 1-1