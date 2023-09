I pronostici di venerdì 1 settembre: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di venerdì 1 settembre, in Serie A ci sono due anticipi ma si gioca in tutti i top campionati europei.

La terza giornata del massimo campionato italiano è di solito quella dei primi scontri diretti tra le varie pretendenti allo scudetto o ad un posto nella prossima Champions League. Ed il teatro del big match numero uno della Serie A ’23-24 è lo stadio Olimpico di Roma: in campo i giallorossi di Mourinho – il portoghese torna in panchina dopo aver scontato una squalifica di due giornate – e il Milan di Pioli, a punteggio pieno insieme a Napoli e Verona.

La sponda giallorossa del Tevere è in fibrillazione per l’arrivo di Romelu Lukaku: l’attaccante belga potrebbe debuttare già contro i rossoneri, a gara in corso. Ma al di là della sua presenza o meno, la difesa traballante della Roma non sembra in grado, al momento di arginare un attacco ispirato e che gira già a mille come quello rossonero. Ecco perché è ipotizzabile un’altra gara in cui entrambe le squadre andranno a segno, in linea con gli ultimi precedenti. Il Milan, in ogni caso, dovrebbe evitare la sconfitta nella Capitale. L’altro anticipo è quello del Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona. Negli ultimi cinque precedenti entrambe le squadre sono sempre andate a segno e in particolar modo non sono mai stati realizzati meno di tre gol. Il trend potrebbe proseguire anche stavolta, soprattutto adesso che il Sassuolo ha reintegrato il suo capitano Berardi, interessato dai rumors di mercato.

Pronostici altre partite

In Inghilterra il West Ham, a contrario dello scorso anno, è partito alla grande, totalizzando sette punti nelle prime tre giornate di campionato. La serie positiva degli Hammers dovrebbe continuare anche in casa del neopromosso Luton Town, ancora a quota zero.

Il Villarreal è reduce da una partita pirotecnica con il Barcellona, alla fine persa 4-3. I gialli hanno voglia di rifarsi in trasferta – finora hanno vinto solo fuori casa – e partono leggermente favoriti in casa del Cadice. Dovrebbe evitare la sconfitta anche il Celta Vigo di Rafa Benitez nello scontro diretto con l’Almeria. Non dovrebbero mancare i gol nell’anticipo di Ligue 1 tra Nantes e Marsiglia, mentre il Borussia Dortmund, dopo il deludente pari nel derby con il Bochum, tornerà verosimilmente al successo contro l’Heidenheim.

Pronostici: la scelta del Veggente

• West Ham vince e segna tra i due e i quattro gol in Luton Town-West Ham, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Villarreal (in Cadice-Villarreal, Liga, ore 19:30)

• Kasimpasa o pareggio (in Kasimpasa-Trabzonspor, Super Lig, ore 20:00) • Sparta Rotterdam (in Sparta Rotterdam-NEC, Eredivisie, ore 20:00) • Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Heidenheim, Bundesliga, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sassuolo-Verona, Serie A, ore 18:30

• Odense-Vejle, Superligaen, ore 19:00

• Emmen-Dordrecht, Eerste Divisie, ore 20:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Catania-Crotone, Serie B, ore 19:45

• Roma-Milan, Serie A, ore 20:45

• Nantes-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Celta Vigo vincente e meno di tre gol complessivi in in Almeria-Celta Vigo, Liga, ore 22:00