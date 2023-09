Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco è una partita della terza giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

La sconfitta, pure assai pesante, subita in Supercoppa di Germania contro il Lipsia aveva fatto preoccupare i tifosi in vista del campionato. Ed invece il Bayern Monaco, che nel frattempo ha aggiunto un giocatore del calibro di Harry Kane al suo roster – arrivato dal Tottenham per oltre 100 milioni – ha superato velocemente quella delusione.

Dopo due giornate è a punteggio pieno con Union Berlino, Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Friburgo, dimostrando che alla fine bisogna fare i conti sempre con i bavaresi. Le “vittime”, finora, della corazzata di Thomas Tuchel sono state il Werder Brema, strapazzato 4-0 a domicilio – gol e assist dell’attaccante inglese, presentatosi come meglio non poteva – e l’Augsburg (3-1) in cui l’ex centravanti degli Spurs ha segnato addirittura una doppietta, iniziando a scalare la classifica marcatori. La doppia affermazione e i sette gol complessivi realizzati sono ossigeno per l’ex tecnico di Psg e Chelsea, subentrato lo scorso anno a campionato in corso. Sì, perché dopo la lezione ricevuta dal Lipsia Tuchel era finito al centro delle critiche: avevano tirato in ballo il finale deludente della scorsa stagione, che stava per costare il titolo (poi vinto grazie ad un suicidio clamoroso del Borussia Dortmund).

Bavaresi contro la loro bestia nera

Per il Bayern ora arriva la sfida quella che negli ultimi anni è stata a tutti gli effetti la sua bestia nera: il Borussia Monchengladbach.

I Folhen, e soprattutto il Borussia Park, rappresentano da qualche stagione a questa parte un autentico tabù per i bavaresi, che non riescono a batterli da ben cinque match ufficiali (3 vittorie, 2 pareggi). Sarà così anche stavolta? Vedremo. Intanto il Borussia non è partito con il piede giusto, anzi. Solo un punto in due partite per il ‘Gladbach, che dopo il pareggio pirotecnico (4-4) in casa dell’Augsburg ha perso nettamente davanti al proprio pubblico (0-3) contro il Bayer Leverkusen. La sensazione è che, alla luce dei numerosi cambiamenti effettuati in estate, il tecnico Seoane avrà bisogno di tempo per avviare un nuovo ciclo.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’appSky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

I precedenti dicono che il Bayern Monaco non espugna questo stadio ormai dal 2019. E noi ci fidiamo della cabala: non è da escludere che il Borussia Monchengladbach conquisti almeno un punto contro i bavaresi, in un match da almeno tre gol complessivi. Kane, apparso subito ispiratissimo, dovrebbe in ogni caso trovare nuovamente la via del gol.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-3): Nicolas; Friedrich, Itakura, Wöber; Honorat, Weigl, Neuhaus, Scally; Ngoumou, Cvancara, Plea.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Gnabry, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1