Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen è una partita della seconda giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, pronostici.

Sulla panchina del Borussia Monchengladbach siede Gerardo Seoane, allenatore svizzero che si è tornato in pista proprio dopo l’esperienza deludente con il Bayer Leverkusen.

L’ex tecnico dello Young Boys fu esonerato lo scorso autunno, al termine di una prima parte di stagione decisamente negativa, lasciando le Aspirine impelagate nei bassifondi della classifica, ai margini della zona retrocessione. Normale, quindi, che nell’ambiente rossonero non abbia lasciato un buon ricordo. Soprattutto alla luce di quello che in pochi mesi è riuscito a fare il suo successore, Xabi Alonso. Il basco ha riportato il Bayer tra le prime sei e grazie a quella rimonta giocherà in Europa anche quest’anno. Senza dimenticare che il Werkself ha sfiorato una storica finale di Europa League, perdendo in semifinale contro la Roma di José Mourinho. L’ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco punta a fare una stagione di vertice e la partenza fa davvero ben sperare: dopo gli otto gol rifilati al Teutonia in Coppa di Germania (poco più di un allenamento) i suoi uomini hanno centrato una bella vittoria all’esordio in Bundesliga contro il Lipsia, reduce dal trionfo in Supercoppa.

E se alla BayArena si sono visti complessivamente 5 gol – è finita 3-2 per il Bayer – nella sfida che vedeva protagonista il ‘Gladbach le reti totali sono state addirittura otto.

Non si sono di certo annoiati gli spettatori della WWK Arena, lo stadio dell’Augsburg: se la squadra di Seoane è riuscita ad evitare la sconfitta è merito del rigore realizzato da Cvancara (ex attaccante dello Sparta Praga) in pieno recupero, che ha fissato il risultato sul 4-4. Buona la reazione del Borussia Monchengladbach ma desta qualche preoccupazione una fase di non possesso palla ancora da rivedere. Tanti le assenze con cui deve fare i conti l’ex tecnico del Bayer, da Elvedi a Kramer, passando per Kone, Lainer e Wolf.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Diamo fiducia ad un Bayer Leverkusen apparso già in grande spolvero all’esordio: Aspirine leggermente favorite in una gara che promette emozioni e spettacolo.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-3): Omlin; Friedrich, Itakura, Wöber; Honorat, Weigl, Neuhaus, Scally; Ngoumou, Cvancara, Plea.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3