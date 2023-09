Bologna-Cagliari, Serie A: tv, streaming, formazioni, pronostici

Bologna-Cagliari è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Lasciarsi alle spalle la delusione, la rabbia, e ritornare a giocare. Per vincere. E per trovare la prima affermazione di questa stagione. L’obiettivo del Bologna di Thiago Motta non può che essere questo dopo i fatti di Torino quando alla truppa emiliana è stato negato un rigore solare. Confermato anche da Rocchi, il designatore arbitrale, che ha reso noto l’audio del Var e che ha sentenziato che quel rigore era netto. Le polemiche a fine match non sono mancate, ed è per questo che forse quella appena trascorsa è stata una settimana turbolenta per gli uomini dell’oriundo. Che però devono ripartire dalla prestazione.

Una prestazione di personalità contro la Juventus che avrebbe meritato forse maggiore fortuna. Il Bologna soprattutto nel primo tempo ha fatto capire ben poco alla squadra di Massimiliano Allegri. Con un Zirkzee lì davanti che è apparso davvero di un’altra categoria. Sarà ancora lui a guidare l’attacco.

Il Cagliari arriva a questo match dopo la sconfitta interna contro l’Inter. Senza Pavoletti, Claudio Ranieri si affiderà a Luvumbo insieme a Shomoruodov in attacco. Sono queste le previsioni della vigilia. Una squadra quella isolana che contro la corazzata di Inzaghi ha potuto poco anche se, nel secondo tempo, quando i nerazzurri hanno iniziato a gestire, qualcosa di positivo s’è visto. Poco, però, per riaprire il match. Ma quanto basta per dare la sensazione nella gara contro il Bologna di potersela giocare. Certo, da qui a pensare che il Cagliari possa tornare comunque a casa con dei punti ce ne passa. Il pronostico pende tutto dalla parte di Motta.

Come vedere Bologna-Cagliari in diretta tv e in streaming

Bologna-Cagliari, in programma sabato alle 18:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Inoltre, il match in questione, sarà trasmesso pure da Sky Sport, è stato scelto infatti come uno dei tre incontri settimanali. Quindi in streaming ci sarà la possibilità di vederlo anche attraverso NOWTV.

Il pronostico

Bologna favorito: per le rose che scenderanno in campo e soprattutto perché ha più esperienza, ovviamente, in Serie A. La squadra di Thiago Motta dovrebbe riuscire a trovare la prima vittoria del proprio campionato dopo il pareggio di Torino e la sconfitta interna contro il Milan.

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Shomurodov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1