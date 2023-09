Atalanta-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Monza è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Atalanta fa il suo debutto stagionale al Gewiss Stadium, che in estate è stato interessato da un’altra operazione maquillage con l’abbattimento della vecchia curva sud.

La Dea finora ha giocato solamente in trasferta, racimolando tre punti in due partite. Il suo campionato era iniziato con la bella vittoria (0-2) di Reggio Emilia con il Sassuolo – in gol anche l’ex milanista De Ketelaere, oggetto misterioso in rossonero – ma una settimana fa i nerazzurri sono incappati nel primo k.o., uscendo sconfitti a sorpresa dal match di Frosinone (2-1). Un passo indietro evidente per la squadra di Gian Piero Gasperini, che nel primo tempo ha patito oltremodo il gioco spregiudicato dei ciociari, andando in svantaggio di due gol e svegliandosi quand’era ormai troppo tardi. Il tecnico a fine match ha dare una spiegazione alla sconfitta dicendo che i suoi patiscono troppo gli avversari che giocano dal primo minuto a ritmi alti e non è un caso che anche in Emilia, sette giorni prima, l’Atalanta sia venuta fuori alla distanza. Negli ultimi giorni di mercato, intanto, i bergamaschi hanno detto addio all’attaccante Zapata, una delle colonne delle ultime stagioni, ceduto al Torino.

Massima fiducia in Gianluca Scamacca, dunque, che partirà titolare nel derby lombardo con il Monza. Raffaele Palladino, venuto fuori dalla “scuola” Gasperini, invece un centravanti l’ha appena accolto: si tratta di Colombo (scuola Milan) lo scorso anno tra i migliori a Lecce. I brianzoli sono reduci dalla vittoria contro l’Empoli, battuto 2-0 nella prima uscita casalinga, successo che gli ha permesso di voltare pagina dopo la sconfitta con l’Inter.

Atalanta-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Ceduti Zapata e Soppy (entrambi al Torino), Gasperini dovrebbe schierare in attacco sia Scamacca che De Ketelaere, con Lookman pronto a dare manforte dalla panchina. Dietro, invece, potrebbe rivedersi Toloi, ripresosi dall’infortunio. Sulle corsie esterne spazio a Zappacosta e Ruggeri, mentre in infermeria ci sono Touré, Hateboer e Palomino.

Colombo è da qualche ora un nuovo giocatore del Monza ma difficilmente partirà titolare. Il terminale offensivo di Palladino sarà ancora Mota, supportato da Colpani e Pessina. Panchina per Caprari, a sinistra più Kyriakopoulos di Birindelli. In mezzo chance per Machin, che farà coppia con l’ex interista Gagliardini.

Come vedere Atalanta-Monza in diretta tv e in streaming

Atalanta-Monza è in programma sabato alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Atalanta e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Due squadre che vengono da una buona stagione ma che per ora stanno facendo fatica a trovare certezze. Guardando ai precedenti, il Monza non batte dal lontano ’99 i cugini e non l’ha mai fatto in Serie A, visto che lo scorso anno l’Atalanta ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno. La formazione di Gasperini vorrà voltare subito pagina dopo la sconfitta inaspettata di Frosinone e si può puntare sulla vittoria della Dea ma non è un match scontato. La sensazione, poi, è che di gol se ne vedranno almeno tre complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Monza

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Mota.

Il Monza riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1