Al-Ittihad-Al-Hilal, Saudi Pro League: tv, formazoni, pronostici

Al-Ittihad-Al-Hilal è una partita della quinta giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

L’Al-Ittihad per continuare a volare a punteggio pieno. L’Al-Hilal per il sorpasso in classifica. La quinta giornata del campionato arabo, che andando a vedere le formazioni che scenderanno in campo stasera ha qualità da vendere, regala un match interessante che può indirizzare, qualora i padroni di casa riuscissero a fare bottino pieno, già una bella fetta di stagione.

Sì, per i gialloneri non sarà facile, soprattutto per un motivo: Benzema, nel turno di lunedì scorso, è uscito dal campo per un problema muscolare e rimane in bilico. Anzi la sensazione è che proprio non sarà del match. Le notizie che arrivano non sono assai chiare sotto questo aspetto, ma l’attaccante francese è uscito in barella e onestamente, vista anche l’età, non ha i muscoli di un ragazzino. Quindi in ogni caso sarebbe meglio non rischiarlo per non perderlo per chissà quanto tempo. Dall’altro lato l’Al-Hilal, sempre in attesa di Neymar ancora alle prese con un infortunio – si dovrebbe vedere in campo solamente alla fine di settembre – non potrà ancora contare sullo squalificato Milinkovic Savic. Non è stato un problema nell’ultima uscita stagionale, visto che la squadra biancoazzurra ha comunque vinto piazzando il quarto risultato utile di fila.

Una gara che, come detto, dovrebbe regalare ovviamente molte emozione. I padroni di casa in quattro match fino al momento non hanno nemmeno subito un rete. Noi lo scorso turno pensavamo che questa cosa dell’imbattibilità potesse finire e invece così non è stato. Clean sheet confermato. Anche se questa volta sarà davvero difficile riuscirci.

Come vedere Al-Ittihad-Al-Hilal in diretta tv e in streaming

La gara Al-Ittihad-Al-Hilal, in programma venerdì alle 20:00, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito dello stesso canale.

Il pronostico

Gara sicuramente da almeno una rete per squadra che, alla fine, dovrebbe pure finire in pareggio. Sì, in campo ci andranno due formazioni forti con un’assenza pesante, quella di Benzema, tra i padroni di casa. Ma questo non dovrebbe permettere comunque, all’Al-Hilal, di riuscire nel colpo esterno con annesso sorpasso in classifica. Alla fine deli novanta minuti le distanze dovrebbero rimanere invariate.

Le probabili formazioni di Al-Ittihad-Al-Hilal

AL-ITTIHAD (4-3-3): Marcelo Grohe; Hawsawi, Sharahilli, Al-Shanqueeti, Bamasud; Kanté, Fabinho, Hamdallah; Coronado, Jota, Romarinho.

AL-HILAL (4-2-3-1): Bounou; Abdulhamid, Koulibaly, Tambakti, S. Al Dawsari; Kanno, Ruben Neves; Micheal, Malcom, Al Dawsari; Mitrovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1