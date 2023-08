US Open, tabellone maschile: notizie e pronostici giovedì 31 agosto

US Open: oltre al derby tra Sonego e Sinner tocca anche ai due Matteo, Berrettini e Arnaldi. Monfils cerca l’impresa contro Rublev.

Già in fase di sorteggio era evidente quanto fosse sbilanciato il tabellone dello US Open ’23. E i risultati maturati la scorsa notte – dopo la prematura eliminazione di Holger Rune al primo turno, sono usciti anche altri due top 10 come Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud – non hanno fatto altro che continuare ad ampliare il divario, già consistente, tra i due lati.

Nella parte bassa davanti a Novak Djokovic, grande favorito insieme a Carlos Alcaraz, si è praticamente spalancata un’autostrada sino alla finale dello Slam newyorkese. Per arrivarci dovrà invece sudare le fatidiche sette camicie – sul suo percorso ci sono Medvedev, Sinner e Zverev – lo spagnolo numero uno al mondo, che all’esordio è rimasto in campo praticamente solo un’ora a causa del ritiro del tedesco Koepfer durante il secondo set. Il 20enne di Murcia sarà dunque più riposato in vista del match con il sudafricano Lloyd Harris, che nel primo turno ha liquidato senza problemi l’argentino Pella. Ipotizziamo in ogni caso un successo netto di Alcaraz, che verosimilmente archivierà la pratica in tre set.

Dovrebbe riuscirci anche Jannik Sinner, impegnato nel derby azzurro con Lorenzo Sonego, già affrontato due volte in stagione (cemento ed erba) e regolarmente battuto. L’altoatesino è stato perfetto due giorni fa contro il tedesco Hanfmann, al quale ha lasciato solo 5 game: Sonego lotterà come al suo solito, ma potrà poco contro il nativo di San Candido. Vittoria alla portata anche per Matteo Berrettini, che contro il francese Humbert ha giocato la sua miglior partita dal rientro dall’infortunio. Nel secondo turno se la vedrà con un altro francese, Arthur Rinderknech, se vogliamo ancora meno talentuoso del suo connazionale: ci sono buone possibilità che il martello romano, apparso solido, si ripeta.

Sfida generazione per Arnaldi

Il quarto azzurro protagonista oggi è l’emergente Matteo Arnaldi, che anche a New York ha confermato i progressi fatti nell’ultimo periodo.

Molto interessante la sfida generazionale con il classe 2004 Arthur Fils (sì, sarà di nuovo Italia-Francia), altro giovane di talento che sta provando a scalare il ranking mondiale. Il tennista ligure non parte coi favori del pronostico ma dovrebbe dare parecchio filo da torcere al giocatore transalpino, vincendo almeno un set. In uno dei vari derby statunitensi Michael Mmoh potrebbe mettere fine alla carriera di “Long John” Isner, il gigante americano pronto ad appendere la racchetta al chiodo dopo questo US Open. Ricche di spunti anche le sfide tra Gael Monfils e Andrey Rublev e tra Andy Murray e Grigor Dimitrov. Quella tra il veterano francese e il russo è sicuramente la più intrigante del secondo turno. Il nativo di Mosca dovrebbe spuntarla ma Monfils è apparso in grande spolvero nell’ultimo periodo e la sorpresa è dietro l’angolo. Almeno quattro set anche nel match tra l’irriducibile scozzese e il bulgaro: Murray è avanti 8-3 nei precedenti tra i due.

US Open, i possibili vincenti

Mmoh in Mmoh-Isner

Sinner in Sonego-Sinner (in 3 set)

Berrettini in Berrettini-Rinderknech

Rublev in Monfils-Rublev

Alcaraz in Alcaraz-Harris (in 3 set)

US Open, i match da almeno quattro set

Draper-Hurkacz

Murray-Dimitrov

Fils-Arnaldi

Monfils-Rublev