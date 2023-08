Sonego-Sinner, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Sonego-Sinner è un match valido per il secondo turno dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Maledetti derby. Sì, questo 2023 ci regala un altro scontro fratricida, l’ennesimo all’interno di una stagione in cui le sfide fra tennisti azzurri sono state molto frequenti.

Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, per esempio, si affronteranno per la terza volta in pochi mesi. Lo scorso febbraio, sul cemento indoor di Montpellier – torneo poi vinto dall’altoatesino – non ci fu quasi storia (6-4 6-2). Più combattuto invece l’incontro andato in scena a giugno sull’erba di Halle, in Germania, con Sinner costretto ad una difficile rimonta (6-7 6-4 6-4). L’attuale numero uno d’Italia, in realtà, è spietato con i suoi connazionali: dalla vittoria contro Stefano Travaglia nel 2021, che valse il suo primo titolo nel circuito Atp (Melbourne), Sinner si è aggiudicato tutti e nove i derby disputati. L’ultimo l’ha vinto contro Matteo Berrettini tre settimane fa a Toronto, torneo che per la prima volta in carriera l’ha visto trionfare nella categoria Masters 1000. Il bilancio di Sonego nei derby invece è di cinque vittorie ed altrettante sconfitte. L’unico italiano affrontato in uno Slam è l’amico Berrettini, al quale si arrese in quattro set lo scorso luglio a Wimbledon.

Sinner è spietato nei derby

Inutile dire che a questa partita è Sinner ad arrivare con i favori del pronostico. L’azzurro è reduce da settimane esaltanti, con il successo di Toronto che gli ha permesso di salire alla posizione numero sei del ranking Atp (quarta nella Race to Turin).

L’altoatesino nel primo turno ha letteralmente spazzato via il tedesco Yann Hanfmann: solo cinque i game concessi al giocatore teutonico, mai così pochi in uno Slam. Esordio tranquillo anche per Sonego. Il piemontese ha impiegato poco più di due ore per avere ragione del qualificato statunitense Nicolas Moreno de Alboran con un perentorio 6-3 6-4 6-2. Chi passerà il turno se la vedrà con uno tra Stan Wawrinka e Tomas Etcheverry.

Dove vedere Sonego-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno dello US Open tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner sarà trasmesso giovedì 31 agosto in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Sonego e Sinner anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 17:00 (ora italiana).

Sonego-Sinner: il pronostico

Sonego è competitivo su tutte le superfici ed è noto per il suo spirito battagliero, con cui è capace di sopperire ai limiti tecnici. Il piemontese non sfigurerà ma contro Sinner, per giunta sul cemento, ha davvero poche chance di portare a casa almeno un set. Probabile che l’altoatesino la chiuda in tre parziali.