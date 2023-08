Sassuolo-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Verona è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Due vittorie in altrettante partite come Milan e Napoli, due pretendenti allo scudetto. Sì, in cima alla classifica della Serie A dopo le prime due giornate troviamo l’insospettabile Verona di Marco Baroni, che soltanto due mesi e mezzo fa festeggiava la permanenza nella categoria grazie al successo sullo Spezia in un drammatico spareggio per non retrocedere.

La stagione degli scaligeri, chiamati ad invertire la rotta dopo aver seriamente rischiato di finire in cadetteria, era iniziata con una vittoria di misura ad Empoli, contro una diretta concorrente per la salvezza (0-1, gol decisivo dell’ex attaccante della Salernitana Bonazzoli). Ma se è vero che con i tre punti presi in Toscana Baroni e i suoi uomini non avevano fatto scalpore, ci sono riusciti invece sabato scorso, infliggendo la prima sconfitta stagionale alla Roma di José Mourinho. Ngonge e Duda sono stati i due protagonisti principali del prezioso successo ottenuto ai danni dei più quotati giallorossi, battuti 2-1 al “Bentegodi”. Situazione diametralmente opposta in casa Sassuolo, prossimo avversario del Verona nonché una delle tre squadre, insieme a Lazio ed Empoli, che non hanno ancora collezionato neppure un punto. I neroverdi non hanno segnato neanche un gol tra Atalanta e Napoli – terminate entrambe con il risultato di 2-0 – ma in compenso sembrerebbero aver risolto il caso Berardi, che dopo essere stato tolto dal mercato è tornato convocabile.

Sassuolo-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Berardi, tornato tra i convocati dopo i rumors di mercato, dovrebbe partire dal 1′ insieme a Bajrami e Laurienté: i tre formeranno il trio che dalla trequarti proverà ad innescare Pinamonti. La squalifica di Maxime Lopez, espulso contro il Napoli, offre una chance ad uno tra Boloca e Racic in mediana. In infermeria, infine, ci sono Defrel e Alvarez.

C’è uno squalificato anche nelle file del Verona: si tratta del difensore Hien, finito sotto la doccia prima del previsto nel concitato finale del match con la Roma. In difesa toccherà a Coppola, mentre in attacco Folorunsho e Ngonge assisteranno uno tra Djuric e Bonazzoli.

Come vedere Sassuolo-Verona in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Verona, in programma venerdì alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Negli ultimi 5 precedenti entrambe le squadre sono sempre andate a segno e in particolar modo non sono mai stati realizzati meno di tre gol. La difesa del Verona in queste prime due gare di campionato ha retto, subendo a malapena una sola rete, ma crediamo che prima o poi l’attacco degli emiliani dovrà sbloccarsi, soprattutto adesso che il tecnico Alessio Dionisi può contare nuovamente su Berardi. Il Sassuolo dovrebbe quindi evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Verona

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Folorunsho; Djuric.

Sassuolo-Verona: chi vince? Sassuolo

Pareggio

Verona View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2