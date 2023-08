Berrettini-Rinderknech, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Berrettini-Rinderknech è un match valido per il secondo turno dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Un altro francese per Matteo Berrettini. Dopo aver sbrigato in soli tre set (6-4 6-2 6-2) la pratica Humbert, tra il martello romano ed il terzo turno degli US Open – dove lo attenderebbe il vincente dell’interessante confronto tra Gael Monfils ed Andrey Rublev, c’è l’esperto Arthur Rinderknech, attuale numero 73 del ranking Atp.

Berrettini ha bisogno come il pane di incamerare punti e recuperare posizioni in classifica. Gliene verranno scalati un bel po’ nella prossima settimana se non riuscirà a bissare quantomeno i quarti di finale dello scorso anno. E questo significherebbe scivolare fuori dai primi 60, prospettiva alquanto infelice soprattutto in vista dell’autunno (c’è il rischio che debba passare dalla qualificazione per partecipare ai Masters 1000 di ottobre e novembre). Inevitabile, tuttavia, nel bel mezzo di una stagione in cui il nativo di Roma ha brillato praticamente solo a Wimbledon, quando contro ogni pronostico si spinse fino agli ottavi. Colpa di quegli infortuni – l’ultimo agli addominali – che gli hanno sempre impedito di trovare la giusta continuità, fondamentale per uno con le sue caratteristiche. Ad ogni modo, contro un giocatore ostico come Humbert si è rivisto il Berrettini dei tempi belli, solido e sempre sul pezzo. Il servizio, suo punto di forza, ha funzionato alla grande. Il francese, nonostante ci sia andato vicino in più occasioni, non è stato mai in grado di breakkarlo.

La battuta è l’arma principale anche del suo prossimo avversario, fisicamente molto simile a Berrettini. Sarà dunque una sfida tra cosiddetti big server.

Rinderknech, all’esordio contro l’argentino Schwartzman (6-3 6-4 6-2) ha messo a segno ben 19 ace. Rimane, tutto sommato, un giocatore alla portata dell’italiano. Che, se riuscisse nuovamente ad esprimersi ai suoi livelli non dovrebbe avere problemi ad imporsi sul giocatore originario di Gassin, il cui ultimo successo risale allo scorso luglio nel torneo Challenger di Zugo, in Svizzera. Non c’è alcun precedente tra Berrettini e Rinderknech.

Dove vedere Berrettini-Rinderknech in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno dello US Open 2023 tra Matteo Berrettini ed Arthur Rinderknech sarà trasmesso giovedì 31 agosto in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere Berrettini- Rinderknech anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 18:15 (ora italiana).

Berrettini-Rinderknech: il pronostico

Berrettini ha fatto vedere ottime cose contro Humbert, eccellendo pure in risposta. E se tutto è filato liscio all’esordio, lo sarà verosimilmente anche contro Rinderknech, meno talentuoso del suo connazionale. L’azzurro è favorito ma è assai probabile che uno dei set finisca al tie break, scontrandosi due giocatori dal servizio possente.