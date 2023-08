Ternana-Cremonese, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Cremonese è valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Occhio perché la Cremonese ha preso quel giocatore che in Serie B fa la differenza, sempre: Ballardini infatti già da stasera potrebbe mandare in campo l’ex Genoa Massimo Coda, uno che segna, a grappoli, e che sposta gli equilibri. Un avvio di stagione così per i lombardi che però hanno mandato un segnale decisamente importante alla compagnia: per la promozione ci sono anche loro.

La Cremonese cerca la prima vittoria in questo campionato e la cerca in trasferta, dopo un punto in due partite in casa. La cerca contro la Ternana, che invece ha iniziato male – e anche tardi – e che quindi sembra proprio la squadra ideale per prendersi i tre punti. Sì, proprio così: se nel match c’è una formazione favorita è sicuramente quella ospite guidata dall’esperto tecnico che ha tutte le carte in regola per riuscire nel colpo esterno e soprattutto ha tutte le carte in regola per tornare in alto. Anche se il Parma ha cominciato volando.

Insomma, tra le gare di questa sera, quella tra Ternana e Cremonese sembra quella maggiormente indirizzata anche per quelle che sono le due rose che scenderanno in campo. Con un Coda in più i lombardi fanno davvero paura.

Come vedere Ternana-Cremonese in diretta tv e in streaming

Ternana-Cremonese è in programma mercoledì 30 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Cremonese

Colpo esterno per gli uomini di Ballardini che dovrebbero riuscire a centrare la prima vittoria della propria stagione. Per la Ternana invece è in arrivo la terza sconfitta di fila in questo campionato. Notte fonda quindi per gli uomini di Cristiano Lucarelli, che avrebbero bisogno di uno scossone. Ma che non arriverà dal match di questa sera.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-5-2): Brazao; Diakité, Sorensen, Mantovani; Casasola, Marginean, Labojko, Pyyhtia, Corrado; Raimondo, Falletti.

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Sernicola, Ravanelli, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Abrego, Vasquez; Zanimacchia, Cod, Tsadjout.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1