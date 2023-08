Sampdoria-Venezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-Venezia è valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

La Sampdoria di Pirlo, dopo aver iniziato bene la stagione andando a vincere sul campo della Ternana, è tornata immediatamente con i piedi per terra perdendo a Marassi contro il Pisa di Aquilani. Una prestazione tutt’altro che da ricordare per i liguri che però hanno immediatamente la possibilità davanti al pubblico amico di rifarsi. Anche se non sarà facile.

Sì, perché il Venezia è una squadra che gioca bene a calcio, che ha vinto al debutto distruggendo il Como, e che poi contro il Cosenza ha pareggiato. Per i lagunari quella di stasera è la prima trasferta della stagione e c’è da capire, soprattutto, se l’atteggiamento rimarrà identico da quello che si vede in casa. Abbiamo la sensazione che possa essere in questo modo, onestamente, anche se c’è da dire che per quelle che sono le qualità in campo la Sampdoria parte leggermente favorita.

Un fattore, almeno nella testa di alcuni giocatori del Venezia, potrebbe essere il mercato. Soprattutto in quell’attaccante, Pohjanpalo, il migliore della squadra, che sarebbe entrato nel mirino dell’Udinese dopo la cessione di Beto all’Everton. Magari il centravanti potrebbe essere attirato dalla tentazione di andare in Serie A e quindi potrebbe anche non essere al cento per cento. Vedremo. In ogni caso, la Samp, dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria.

Come vedere Sampdoria-Venezia in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Venezia è in programma mercoledì 30 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-Venezia

Vittoria sofferta, ma sempre di vittoria si tratta. La Sampdoria parte favorita nella sfida di Marassi e vuole mettersi subito alle spalle la sconfitta contro il Pisa. Gara che dovrebbe regalare, inoltre, almeno un gol a testa.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ferrari, Murru, Giordano; Askilden, Yepes, Verre; Depaoli, La Gumina, Pedrola.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellerrtson; Pierini, Pohjanpalo; Johnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1