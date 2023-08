Inter Miami-Nashville, MLS: formazioni, pronostici

Inter Miami-Nashville è una partita valida per la ventiseiesima giornata della MLS: Messi infortunato non ci sarà. Formazioni e pronostici

Non ci sarà Messi, è questa ovviamente non è una bella notizia per l’Inter Miami, che cercherà in tutti i modi – visto che ha anche diverse partite in meno, di rientrare nei playoff per la vittoria finale del campionato. Senza La Pulce il gioco della squadra americana cambia, diventa prevedibile, con poche possibilità di riuscire a trovare la porta.

Evidente, quindi, come ci sia un’enorme differenza che ovviamente non stiamo noi a sottolineare. Ma nonostante questo, anche per via di quello che è il rendimento delle ultime giornate, contro un Nashville che ormai è quasi certo di giocarsi la post season, i padroni di casa dovrebbero riuscire in qualche modo a prendersi questi tre punti. Difficili ok, ma non impossibili.

Sì, l’Inter Miami arriva a questo match forte di una serie importanti di risultati utili non solo in campionato ma anche nella coppa americana. Un segnale questo da tenere in enorme considerazione per il match che si giocherà questa notte.

Dove vedere Inter Miami-Nashville in diretta tv e in streaming

Inter Miami-Nashville è in programma giovedì 31 agosto all’1:30. In Italia, il match della squadra del presidente Bechkam, non si piò seguire in nessun modo. Né in tv e né in streaming. Al momento – a differenza di quanto successo con l’Arabia Saudita – nessuno nel nostro Paese ha acquisito i diritti televisivi. Quindi non ci sarà nessuna copertura.

Il pronostico

Ci sta, come detto, una vittoria dell’Inter Miami nonostante la pesante assenza di Leo Messi. I padroni di casa, in un match che dovrebbe regalare almeno tre reti totali e anche una per squadra, dovrebbero riuscire a portare a casa i tre punti.

Le probabili formazioni

INTER MIAMI (5-3-2): Callender; Yedlin, Aviles, Kryvtsov, Miller, Alba; Busquets, Gomez, Mota; Farias, Campana

NASHVILLE (4-4-2): Willis; Moore, Macnaughton, Maher, Lovitz; Shaffelburg, Davis, Godoy, Muyl; Surridge, Bunbury

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1