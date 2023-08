Catanzaro-Spezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Catanzaro-Spezia è valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Nonostante sia una squadra neopromossa, che ripartecipa al campionato di Serie B dopo molto tempo, il Catanzaro ha fatto capire con i primi risultati di essere una squadra vera, pronta a dare fastidio a tutti. Dopo il pareggio di Cremona è arrivata anche la prima vittoria contro la Ternana. E stasera si gioca al Ceravolo per la prima volta che ha finito il restyling.

E questo senza dubbio sarà un fattore determinante per i calabresi di Vivarini, che potrebbero essere trascinati dal pubblico amico che spingerà verso un risultato importante contro la squadra di Alvini. Lo Spezia, andando a vedere gli uomini a disposizione, si può tranquillamente definire una delle corazzate di questo campionato. Non solo, questa sera, potrebbe sfruttare anche il fatto di non aver giocato lo scorso fine settimane: un fattore anche questo che potrebbe essere fondamentale visto che i carichi di lavoro sono ancora importanti. Insomma, si va verso un risultato quasi scritto.

Sì, perché se da un lato c’è una squadra che gioca con entusiasmo e che non vede l’ora di scendere in campo, dall’altra ne arriva una che ha le carte in regola per tornare velocemente in Serie A. Ecco, quel risultato potrebbe essere il pareggio.

Come vedere Catanzaro-Spezia in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Spezia è in programma mercoledì 30 agosto alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Catanzaro-Spezia

In un match che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare, il pareggio è il risultato più probabile per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Per il Catanzaro sarebbe il terzo risultato utile di fila, ottimo per tenere altissimo il morale, per lo Spezia sarebbe il secondo pareggio in altrettante trasferte. Diciamo buono.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Belpanno, Scognamillo; Brignola, Ghion, Pontisso, Vndeputte; Donnarumma, Biasci.

SPEZIA (4-3-2-1): Dragowski; Amian, Muhi, Nikolaou, Bastoni; Bandinelli, Esposito, Zurkowski; Antonucci, Cipot; Moro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1