Young Boys-Maccabi Haifa, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Young Boys-Maccabi Haifa è un match valido per il ritorno degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: pronostici.

La scorsa settimana gli svizzeri dello Young Boys hanno incontrato per la prima volta nella loro storia una squadra israeliana: il Maccabi Haifa, e lo zero a zero finale, dopo i primi 90 minuti di questi spareggi per la Champions League, hanno detto una cosa: sono i padroni di casa, questa sera, i favoriti.

In sei partite ufficiali in questa stagione gli svizzeri non hanno mai perso: 3 vittorie e altrettanti pareggi, ovviamente, quindi possono guardare con un certo ottimismo all’ultimo ostacolo prima della fase a gironi (sorteggio il prossimo 31 agosto). “Dovremo essere aggressivi – ha spiegato Wicky in conferenza stampa – coraggiosi, ma anche essere lucidi e giocare con calma. Bisognerà sfruttare le occasioni che avremo”. Giustamente ci crede lo Young Boys, che vede da vicini un’opportunità enorme per la storia del club e che potrebbe regalare molti introiti.

Il Maccabi Haifa lo scorso anno è stata la squadra bestia nera della Juventus. Una vittoria da sogno contro la squadra di Massimiliano Allegri, inaspettata, che ha messo nei guai i bianconeri che poi sono arrivati fino alle semifinali di Europa League. Sarà difficile, per gli israeliani, riuscire a qualificarsi di nuovo nella massima competizione europea. Sì, all’andata la squadra ha creato molto e non è riuscita a segnare. E questo si potrebbe pagare davvero caro.

Come vedere Young Boys-Maccabi Haifa in diretta tv e streaming

La gara Young Boys-Maccabi Haifa, in programma martedì alle 21:00, è valida per il ritorno dello spareggio di qualificazione alla Champions League. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Young Boys-Maccabi Haifa sarà trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il pronostico

Lo Young Boys, dopo il pareggio dell’andata in trasferta, è sicuramente favorito. Gli svizzeri cercheranno in tutti i modi di prendersi una qualificazione assai importante per la stagione del club. Un match che comunque dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Con la vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Young Boys-Maccabi Haifa

YOUNG BOYS (4-4-2): Racioppi; Janko, Camara, Benito, Persson; Rieder, Ugrinic, Monteiro, Imeri; Itten, Nsame.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Nitzan; Sundgren, Seck, Goldberg, Cornud; Jaber, Mohamed, Chery; Saba, Pierrot, David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1