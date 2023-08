I pronostici di martedì 29 agosto: Serie B, Champions League e League Cup

I pronostici di martedì 29 agosto, in serata avremo le prime tre qualificate alla fase a gironi della manifestazione più importante. Si gioca anche in B.

Gli spareggi di Champions League volgono ormai al termine e questa sera conosceremo le prime tre squadre che si qualificheranno all’agognata fase a gironi. Riflettori puntati sul Galatasaray: i campioni di Turchia all’andata sono andati a vincere 3-2 in Norvegia contro il Molde, realizzando il gol decisivo in pieno recupero con Midtsjo, su assist di Icardi.

Un risultato positivo che però non fa dormire sonni tranquilli alla squadra allenata da Okan Buruk. Davanti al proprio pubblico, tuttavia, i giallorossi non dovrebbero sbagliare, in un’altra partita che dovrebbe assicurare un buon numero di gol. Tutto ancora in bilico nelle sfide tra Panathinaikos e Braga e tra Young Boys e Maccabi Haifa. In Grecia i portoghesi dovranno difendere il risicato 2-1 dell’andata: un match che potrebbe accendersi nel secondo tempo, di nuovo con entrambe le squadre a segno come sette giorni fa. In Svizzera invece si riparte dallo 0-0 di Haifa: la sensazione è che entrambe abbiano le carte in regola per passare il turno, sebbene gli israeliani fuori casa appaiano più vulnerabili.

Pronostici altre partite

In Inghilterra si gioca il secondo turno della League Cup, la Coppa di Lega inglese. Subito un derby londinese, quello tra Fulham e Tottenham: i gol non mancheranno.

Riparte immediatamente la Serie B, con il primo turno infrasettimanale. Il Cosenza di Fabio Caserta dovrebbe far valere il fattore campo, mentre il Palermo, che ha riposato nel fine settimana, otterrà verosimilmente un risultato positivo a Reggio Emilia contro la Reggiana di Alessandro Nesta. Partita da gol quella tra Pisa e Parma. Chiudiamo con la Saudi Pro League e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: dopo il roboante 5-0 rifilato all’Al-Fateh, CR7 e compagni potrebbero scatenarsi anche contro l’Al-Shabab, ancora a quota zero vittorie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Galatasaray vincente e almeno due gol complessivi in Galatasaray-Molde, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Cosenza o pareggio (in Cosenza-Modena, Serie B, ore 20:30)

• Brentford (in Newport County-Brentford, League Cup, ore 20:45) • Young Boys o pareggio (in Young Boys-Maccabi Haifa, Champions League, ore 21:00) • Estudiantes (in Estudiantes-Corinthians, Copa Sudamericana, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Nassr-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 20:00

• Swansea-Bournemouth, League Cup, ore 20:30

• Salford City-Leeds, League Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fulham-Tottenham, League Cup, ore 20:45

• Pisa-Parma, Serie B, ore 20:30

• Panathinaikos-Braga, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Palermo evita la sconfitta e almeno un gol per parte in in Reggiana-Palermo, Serie B, ore 20:30