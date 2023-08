Humbert-Berrettini, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Humbert-Berrettini è un match valido per il primo turno dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Poteva andare peggio, molto peggio. Soprattutto se si considera che Matteo Berrettini si è presentato a Flushing Meadows da non testa di serie. E dal sorteggio non ci si potevano aspettare certamente miracoli.

Lo US Open del tennista romano comincia con una sfida potenzialmente complicata ma non impossibile, contro il francese Ugo Humbert, che in questo momento lo precede in classifica di tre posizioni (33 contro 36) e che per un soffio – è 29esimo nel tabellone – è rientrato nel gruppone dei favoriti del seeding. Un avversario che, tuttavia, il martello capitolino conosce abbastanza bene: sono tre i precedenti tra i due, compreso uno al livello Challenger. Si sono sempre sfidati sul cemento: nel 2020 si scontrarono proprio a New York, con l’azzurro che ebbe la meglio in tre set. L’ultimo testa a testa in ordine di tempo è invece quello australiano, valido per l’Atp Cup 2022 – competizione che da quest’anno è finita in soffitta. Anche in quel caso ha prevalso Berrettini, senza concedere neppure un set al giocatore transalpino. Non lo fece neanche nel Challenger di Brest (2017), quando i due, ancora giovanissimi, incrociarono le rispettive racchette per la prima volta in carriera.

Match potenzialmente complicato per il romano

Ma come ci arriva l’azzurro, reduce da una stagione complicata per via degli infortuni che l’hanno fatto uscire dalla top 30 del ranking mondiale?

Le ultime uscite sul cemento nordamericano non sono state incoraggianti. Dopo aver fatto un grande Wimbledon – a sorpresa Berrettini si era spinto fino agli ottavi di finale, arrendendosi solo al futuro campione Alcaraz – l’impatto con il veloce non ha riservato troppe gioie. A Toronto, in Canada, è uscito al secondo turno contro il connazionale Jannik Sinner, mentre a Cincinnati si è arreso ad un Auger-Aliassime ancora completamente fuori forma. Humbert invece ha giocato una partita in più di Berrettini tra i due 1000 nordamericani, ma in precedenza aveva calcato pure i campi di Atlanta e Washington.

Dove vedere Humbert-Berrettini in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno dello US Open tra Ugo Humbert e Matteo Berrettini sarà trasmesso martedì 29 agosto in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Humbert e Berrettini in diretta streaming anche sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro non inizierà prima delle 17:00 (ore italiane).

Humbert-Berrettini: il pronostico

Berrettini, nonostante sia lontano dalla sua forma migliore, dovrebbe riuscire a superare l’ostacolo Humbert. Nei precedenti l’ha sempre battuto, a riprova delle difficoltà del francese nel contrastare il potente servizio dell’italiano. Si profila in ogni caso un match combattuto, da almeno 38 game, in cui Humbert si aggiudicherà almeno un set.