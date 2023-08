Fulham-Tottenham, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fulham-Tottenham è un match valido per il secondo turno della League Cup e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

In pochi avrebbero scommesso su una partenza così arrembante da parte del Tottenham. Gli Spurs dopo tre giornate di Premier League di punti ne hanno collezionati già 7, come Arsenal, Liverpool e West Ham, in una classifica che vede a punteggio pieno esclusivamente il Manchester City campione in carica.

E non era affatto scontato, dicevamo. Sì, perché il club londinese ha cambiato parecchio in un’estate in cui si è concretizzata l’annunciata cessione di Harry Kane, cannoniere e simbolo della squadra per anni. Ma le novità sono anche in panchina: dopo una stagione da incubo, nella quale si sono avvicendati Conte, Stellini e Mason, la società presieduta dall’esigente Daniel Levy ha deciso, quasi a sorpresa, di dare una chance ad Ange Postecoglou, tecnico dalle idee molto offensive e con esperienze positive alle spalle, anche se in campionati minori. L’australiano di origini greche si è distinto principalmente alla guida del Celtic, riportando i biancoverdi di Glasgow sul trono di Scozia. La sua impronta è da subito ben visibile in questo Tottenham: gli Spurs in tre partite non hanno mai segnato meno di due gol ed hanno totalizzato un pareggio (Brentford) e due vittorie (Manchester United e Bournemouth). Le coppe non sono la priorità ma potrebbero diventare importanti in un’annata in cui non giocheranno alcuna competizione europea.

Il Tottenham, che non vince un trofeo dal 2008, esordirà in League Cup nel derby di Londra contro il Fulham, l’unico match di secondo turno in cui si affrontano due club di Premier.

I Cottagers di Marco Silva, pur non brillando, finora non hanno fatto malissimo: dopo una vittoria fortunosa ai danni dell’Everton e una sconfitta, fragorosa, rimediata nella stracittadina con i Brentford, sabato scorso sono riusciti a strappare un punto nel match dell’Emirates Stadium contro l’Arsenal, raggiunto (2-2) a tre minuti dalla fine da Palhinha.

Come vedere Fulham-Tottenham in diretta tv e streaming

Fulham-Tottenham, valida per il secondo turno della League Cup, è in programma martedì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Tanti cambi sia da una parte che dall’altra, ma quella tra Fulham e Tottenham sarà partita vera. Gli Spurs sono davvero in un buon momento e dovrebbero avere anche qualche motivazione in più rispetto ai Cottagers. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Fulham-Tottenham

FULHAM (4-2-3-1): Rodak; Mbabu, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, Lukic; Traoré, Cairney, Wilson; Vinicius.

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Emerson Royal, Sanchez, van de Ven, Davies; Hojbjerg, Skipp, Lo Celso; Perisic, Richarlison, Solomon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2