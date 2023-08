Aek-Anversa e Copenaghen-Rakow, Champions League: tv, pronostici

Aek-Anversa e Copenaghen-Rakow sono match validi per il ritorno degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si giocano mercoledì alle 21:00.

Un mercoledì per cuori forti. Un mercoledì che chiuderà l’infinito programma di qualificazione alla prossima Champions League. E in campo ci vanno Aek e Anversa, che partono dall’1-0 per la formazione belga conquistato nella gara d’andata.

Un risultato che però proprio tranquilla la formazione ospite non la lascia. In Grecia l’Aek ha le carte in regola per riuscire a ribaltare il risultato che se, nelle ultime tre partite giocate, i padroni di casa non hanno mai vinto. Forse pensano troppo a questa partita. E in campo ci metteranno tutto quello che hanno per riuscire nell’impresa.

Non dovrebbe avere particolari problemi invece il Copenaghen che, contro i polacchi del Rakow ripartirà dall’1-0 conquistato in trasferta. I danesi possono stare invece sereni, già nel match della scorsa settimana il divario in campo è apparso abbastanza netto e dovrebbero riuscire a chiudere presto il discorso qualificazione. Sì, su questo match di dubbi non ce ne possono essere.

Come vedere Aek-Anversa e Copenaghen-Rakow in diretta tv e streaming

La gara Aek-Anversa e Copenaghen-Rakow, sono in programma mercoledì alle 21:00 e sono valide per l’ultimo spareggio di Champions League. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Le gare in questione saranno trasmesse anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Aek-Anversa

AEK (4-2-3-1): Athanasiadis; Sidibe, Vida, Moukoudi, Mohammadi; Jonsson, Pineda; Amrabat, Mantalos, Gacinovic; Van Weert.

ANVERSA (4-2-3-1): Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Vines; Keita, Vermeeren; Ondrejka, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen.

Il pronostico

Alla fine della partita l’Aek potrebbe essere in vantaggio, magari anche di un solo gol, per portare anche ai supplementari il match. In ogni caso i greci sono il club favorito nell’arco dei novanta minuti. Quindi una vittoria dei padroni di casa è ampiamente ipotizzabile.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

Le probabili formazioni di Copenaghen-Rakow

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, Diks, Meling; Claesson, Falk, Goncalves; Bardghji, Larsson, Elyounoussi.

RAKOW (3-4-3): Kovacevic; Racovitan, Kovacevic, Rundic; Tudor, Papanikolaou, Gerggren, Carlos; Cebula, Piasecki, Kocherhin.

Il pronostico

Senza problemi il Copenaghen dovrebbe riuscire a chiudere presto il discorso qualificazione. La vittoria dell’andata lascia tranquilli i danesi che dovrebbero riuscire a sbloccare questo match già nei primi 45minuti di gioco. Una gara che alla fine potrebbe regalare anche, e almeno, tre reti complessive.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1